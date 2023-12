Tenemos reservas de petróleo para 30 años, revela AMLO: “Hasta que llegue transición”

El mandatario dijo que a pesar de la insistencia por dejar de ocupar los recursos fósiles, en México llevará tiempo, pues encontraron reservar para los próximos 25 o 30 años.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el país hay reservas petroleras para los próximos 30 años, y defendió que se siga ocupando el recurso no renovable, a pesar de la promesa de la transición energética.

Desde Palacio Nacional, el Presidente apuntó que durante su sexenio se invirtió en Petróleos Mexicanos (Pemex) para explorar nuevos campos petroleros lo que le permitirá al país contar con el hidrocarburo por aproximadamente 25 o 30 años.

“Se invirtió para explorar nuevos campos petroleros, y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo. Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25-30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema con contar con este petróleo”, compartió.

“Hay quienes insisten en que no se use petróleo, estos recursos fósiles, recursos no renovables, y que se usaran más energías limpias, y se está en ese proceso, pero va a llegar tiempo. No va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana, pero por lo mientras, nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Eso es un aporte de nuestro Gobierno porque no se invertía en exploración, tan es así que todo lo que hemos extraído de petróleo ha sido compensado, es decir, con las nuevas exploraciones mantenemos las mismas reservas que cuando llegamos, y hasta más”, señaló.

López Obrador aclaró que durante el sexenio se ha actuado con “prudencia” para no extraer más petróleo del que se necesita, y que la consciencia de cuidar el petróleo también es una herencia de su Gobierno hacia las próximas generaciones.

También destacó el apoyo que ha recibido Pemex, pues criticó que antes de la actual administración sólo les importaba dar contratos a empresas privadas, a pesar de que no hubiera petróleo o fuera mayor trabajo de extraer, y explicó que con la entrada del actual Gobierno, se ha invertido mejor, lo que se ha reflejado en el menor costo por barril de extracción.

“Cuando llegamos, nos encontramos que casi la mitad del presupuesto de Pemex en los últimos 20 años se dedicaba al norte [del país] y a las aguas profundas, donde no hay petróleo; mientras el petróleo, como todos sabemos, está en el sur-sureste, en tierra, y en aguas someras no profundas, y ahí no se invertía, entonces cambiamos eso, y ¿cuál es el resultado? Que ahora nos cuesta menos extraer petróleo de lo que costaba antes, si antes costaba 15 dólares por barril, ahora nos está costando extraer ocho dólares, y que se venden en 60 dólares”, subrayó.

“Son 15 años [de producción petrolera] de caída. Nos costó levantar. […] Pemex tiene menos deuda de cuando llegamos al Gobierno, y sí le hemos ayudado porque pagaban de derecho a Hacienda 65 por ciento, y este año [que entra] van a pagar 30 [por ciento]. Es una empresa estratégica, es una empresa que tenemos que cuidar y lo que querían eran destruirla, igual que a la Comisión Federal de Electricidad”, agregó.

“Tenemos garantizado petróleo. […] En el caso de las refinería, imagínense, en 40 años no hicieron una nueva refinería, y las seis que dejaron convertidas en chatarra, ya estaban vendiendo partes de las refinerías, pero ahí sí, llegamos y ya, se levantó la refinación porque hicimos una nueva refinería”, presumió.

Asimismo, justificó las inversiones que el Gobierno federal ha realizado para la planta coquizadora en Tula, Hidalgo, y en Salina Cruz, Oaxaca; la construcción de Dos Bocas, en Tabasco; la compra de Deer Park; y la inversión que se le ha realizado a la empresa productiva del Estado.

“La verdad estamos haciendo tres [refinería] porque estamos haciendo una adicional, una planta coquizadora en Tula [Hidalgo], con una inversión de tres mil millones de dólares; y estamos haciendo otra planta adicional coquizadora también en Salina Cruz [Oaxaca] con una inversión de tres mil millones de dólares; más la refinería de Dos Bocas [Tabasco] ; además compramos la refinería de Deer Park [Texas, Estados Unidos]; y llevamos invertidos como 80 mil millones de pesos en hacer refinerías que tenían capacidad de producción cuando llegamos de 35 por ciento de su capacidad, y las tenemos en 70 por ciento de su capacidad, y las vamos a subir más porque no se les invertía nada porque el propósito era venderlas, privatizar todo el sector, si acaso quedarnos nada más asociados con empresas particulares en la extracción de crudo, no darle valor agregado a la materia prima, y comprar toda la gasolina en el extranjero”, profundizó.

“Todo eso lo estamos cambiando, ya no estamos comprando tanta gasolina en el extranjero, yo espero que para el año próximo prácticamente dejemos de comprar la gasolina [en el extranjero], que ya se produzca en México toda la gasolina que consumimos”, prevé.

Finalmente, recomendó al Gobierno sucesor que busque la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiente energética, y en el caso particular de los energéticos: producir toda la gasolina y el diesel en el país, fortalecer a Pemex, y levantar la industria petroquímica.

“Mi punto de vista es que se va a necesitar el petroleo mínimo 25 [años] hacia adelante”, concluyó.