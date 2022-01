¡Adiós, cubrebocas! | Reino Unido retira restricciones contra la COVID-19

Por Sergio Carmona

Ciudad de México, 20 de enero (Vanguardia).- La gente en Inglaterra ya no estará obligada a usar cubrebocas en ningún lugar y se ha retirado la recomendación de trabajar desde casa desde la próxima semana, dijo el Primer Ministro Boris Johnson, que añadió que los científicos creían que la ola de la variante Ómicron había tocado techo a nivel nacional.

Johnson también dijo el miércoles que, aunque se seguiría exigiendo a la gente que se autoaislara, quería acabar eliminando el requisito legal de hacerlo.

Reino Unido fue el primer país en limitar los viajes internacionales por la variante Ómicron, haciendo sonar las alarmas sobre sus mutaciones, y en diciembre introdujo recomendaciones para trabajar en casa, más uso de cubrebocas y pases de vacunas para frenar su propagación.

Pero si bien los casos se dispararon a niveles récord, las hospitalizaciones y las muertes no aumentaron en la misma medida, en parte debido a las dosis de refuerzo en Gran Bretaña y la menor gravedad de la variante.

El enfoque de Johnson para evitar los confinamientos y vivir con el virus contrasta con la postura de tolerancia cero a la COVID-19 en China y Hong Kong, y medidas más severas en muchos otros países europeos.

El Gobierno cree que está tomando la decisión correcta, ya que su Ministro de Salud, Sajid Javid, dijo el martes que Gran Bretaña probablemente ya había alcanzado el pico en casos y hospitalizaciones por Ómicron.

Today marks the start of the next chapter in our fight against Covid-19.

The data shows Omicron is in retreat, but it’s not the end of the road.

The best step we can all take is to get vaccinated and I want to thank the staff, volunteers and everyone who’s come forward so far. pic.twitter.com/2zDV3j7hj6

— Sajid Javid (@sajidjavid) January 19, 2022