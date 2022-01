Apple trabaja en la adaptación de Mujeres al borde de un ataque de nervios

El proyecto se rodará en inglés y español y contará con Almodóvar como productor ejecutivo a través de El Deseo.

Madrid, 20 de enero (Europa Press).- Apple prepara una adaptación en forma de serie de Mujeres al borde de un ataque de nervios, película de Pedro Almodóvar estrenada en 1988. La serie estará protagonizada por Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Miss Bala, Diario de una futura presidenta).

Según informa The Hollywood Reporter, Rodríguez encabezará el reparto de la ficción que presumiblemente vería la luz en el servicio de streaming de la compañía, Apple TV+, dando vida vida a Pepa, personaje que en la película fue interpretado por Carmen Maura.

El proyecto se rodará en inglés y español y contará con Almodóvar como productor ejecutivo a través de El Deseo. Rodríguez, actriz estadounidense de padres puertorriqueños, también será productora ejecutiva a través de I Can and I Will Productions. Noelle Valdivia escribirá el guion y ejercerá como showrunner.

Mujeres al borde de un ataque de nervios fue nominada al Óscar, al Globo de Oro y al premio BAFTA en la categoría de mejor película de habla no inglesa. También se llevó los galardones a mejor guion en el Festival de Venecia; mejor película en el Festival de Toronto y mejor actriz para Carmen Maura en los Premios del Cine Europeo, así como cinco premios Goya.

Si finalmente el proyecto avanza, supondría la primera incursión en la televisión de Almodóvar. El realizador también está preparando junto a Penélope Cruz Not a bride, una serie documental que denuncia el matrimonio infantil. Además, está trabajando en su próxima película, una adaptación de Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin que será su primer largometraje en inglés con un reparto encabezado por Cate Blanchett.

Por su parte, Gina Rodriguez saltó a la fama gracias a Jane the Virgin. Ha participado en producciones como Marea negra, Aniquilación, Filly Brown o Diario de una futura presidenta. Próximamente aparecerá en Players, I Want You Back, Lost Ollie, Like It Used to Be, Bobbie Sue y Carmen Sandiego.

