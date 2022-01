“Ni modo, ya me tocaba”: Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, da positivo a COVID

La noticia del contagio se da en un momento en que México ha registrado nuevos récords de casos positivos diarios y la enfermedad ha alcanzado a varias personalidades de la administración pública, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo/EFE).- Enrique Alfaro, Gobernador del estado de Jalisco, dio a conocer que tanto él como su hija dieron positivo por COVID-19.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario destacó que optó por realizarse una prueba de COVID-19 luego de que varios de sus compañeros de trabajo habían dado positivo.

Sin embargo, resaltó que uno de los aspectos que más le sorprendió es que no ha presentado ningún síntoma, por lo que se encuentra tranquilo y se mantendrá en casa siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar mayor riesgo de propagación.

La noticia del contagio se da en un momento en que México ha registrado nuevos récords de casos positivos diarios y la enfermedad ha alcanzado a varias personalidades de la administración pública, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer por la tarde me confirmaron de algunos casos de compañeros de trabajo muy cercanos con los que estuve en contacto hace unos días que salieron positivos. Y por eso me hice una prueba, y quiero informarles que salí positivo a COVID. La verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien”, expuso en dicho video.

El Gobernador destacó que ha estado monitoreando el tema de la pandemia de COVID-19, sin embargo, dijo que trabajará desde casa y se mantendrá al pendiente de los asuntos de su administración. Además, confirmó que su hija Natalia también dio positivo por coronavirus y que tampoco presenta síntomas.

“De hecho, acababa de hacerme una prueba el pasado viernes, había salido negativo, he estado monitoreando este tema permanentemente durante este tiempo. Pero bueno, hoy salí positivo y estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando, encerrado y en casa. Vamos a estar al pendiente de los asuntos de Jalisco. Confío en que voy a estar bien, me siento tranquilo porque no tengo ningún tipo de dolor, de molestia. Mi hija Natalia también salió positiva y está igual, muy bien, sin ningún tipo de síntomas”, aseveró.

Finalmente dijo que “esperemos así seguir. Aguanté casi dos años sin contagiarme, fue sin duda una bendición, pero hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien. Les mando un saludo y vamos a salir adelante de esto”.

El 7 de enero pasado, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, también informó que dio positivo a la COVID-19: “Buenos días. Esperando todos cerrando la primer semana del año bien. Aprovecho para comentar que como compromiso de rutina, me hice prueba COVID y es positiva. Seguiré trabajando desde casa. #FelizViernes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, otros gobernadores publicaron estar contagiados de COVID, como el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, quien dio positivo en la prueba de COVID–19, al igual que su esposa Patricia López.

Anteriormente, la Gobernadora Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, anunció haber dado positivo, aunque indicó que se encuentra estable y trabajando desde su casa, pendiente de todas las acciones del Gobierno del estado.

Al igual que María Eugenia Campos, Gobernadora de Chihuahua, enferma de coronavirus por segunda vez, lo cual calificó como un “resfriado muy fuerte” y fatiga.

México registró este miércoles 60 mil 552 nuevos contagios de la COVID-19 para un total de cuatro millones 495 mil 310 casos, además de 323 muertes para llegar a 302 mil 112 decesos totales, informó la Secretaría de Salud.

Los más de 60 mil casos reportados representan la cifra más alta de contagios diarios de la pandemia. Apenas el martes, el país había sumado 49 mil 343 nuevos contagios, cifra máxima, y venía de una semana con jornadas de más de 40 mil contagios.

El encargado de la pandemia en el país, Hugo López-Gatell, afirmó el martes que los casos de la COVID-19 provocados por la variante Ómicron en México son 10 veces mayores que las hospitalizaciones y defunciones.

“Los casos son 10 veces mayores que las hospitalizaciones y defunciones, es muy sustancial la diferencia entre los casos que crecen rápidamente y las hospitalizaciones y muertes”, dijo.

Aseguró que la diferencia es “muy sustancial” en los fallecimientos y hospitalizaciones que produce la variante Ómicron respecto a las anteriores, aunque esto no es exclusivo de México, sino que ocurre en todos los países en donde Ómicron es predominante.

Sostuvo que, si bien es una variante que se propaga rápidamente, las personas enfermas en su enorme mayoría tienen síntomas leves, semejantes a otras enfermedades respiratorias.

Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación se han administrado 157.14 millones de dosis, al sumar 726 mil 643 durante la última jornada.

El Gobierno de México afirma que es el séptimo país que más dosis ha aplicado en números absolutos: de sus 126 millones de habitantes, 83 millones en el país tienen al menos una dosis de la vacuna, mientras que 76 millones han completado su esquema de vacunación.

Desde finales de diciembre de 2020 han llegado a México 201.3 millones de dosis vacunas de las estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac.

Hace dos semanas, el Gobierno mexicano dijo que espera contar con la vacuna cubana Abdala contra la COVID-19 en el segundo trimestre de 2022 y estaría contemplada como dosis de refuerzo.