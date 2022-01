Cristian Alarcón gana el Premio Alfaguara 2022 por su novela El tercer paraíso

La obra del escritor y periodista chileno-argentino fue reconocida por su “vigor narrativo”. El premio está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de esta obra en todo el territorio de habla hispana.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El escritor y periodista chileno-argentino Cristian Alarcón fue galardonado con el Premio Alfaguara 2022 por su novela El tercer paraíso, la cual ahonda en las raíces familiares y cuenta con una estructura dual al estar ambientada en Argentina y Chile.

“El protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas”, leyó el presidente del jurado, el reconocido escritor español Fernando Aramburu.

La novela, presentada con el mismo título y bajo el seudónimo de Daniel Vitulich, fue elegida por unanimidad. El premio está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de esta obra en todo el territorio de habla hispana.

¡Estamos a unos minutos de conocer al ganador o ganadora del #PremioAlfaguara2022! Sigan la transmisión en vivo aquí y no se pierdan todos los detalles sobre el fallo👇https://t.co/VOpTibp1ne — Alfaguara Editorial (@AlfaguaraMex) January 20, 2022

El jurado destacó en El tercer paraíso “el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina”.

La obra se sitúa de cara al confinamiento de 2020. En ella el protagonista siente la tentación de retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires para hacer frente desde allí a lo que pueda venir. Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas y flores.

En su retiro, el protagonista rememora la historia de su familia, que fue arrancada de cuajo de sus raíces en Daglipulli, Chile, por la dictadura de Pinochet.

“La belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto”, expresó el autor.

El jurado de esta edición estuvo presidido por Aramburu y compuesto por los escritores españoles Olga Merino y Ray Loriga; la escritora argentina y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez, y la editora mexicana y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut.

La XXV edición del Premio Alfaguara de novela, uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español, recibió un total de 899 manuscritos, 131 desde Argentina, 87 desde Colombia, 43 en Chile, 408 por España, 57 desde Estados Unidos, México con 119 y Perú y Uruguay con 29 y 25 respectivamente.

Esta edición se da además en el marco del reconocimiento que recibió ​​Alfaguara por parte del Ministerio de Cultura y Deporte de España, que le otorgó a este sello editorial el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente al año 2021 “en reconocimiento a su papel en la historia de la edición española, por su contribución a la formación de los lectores en la mejor narrativa internacional, por su papel en la difusión de la creación en español de ambas orillas y por su aportación innovadora a la literatura infantil y juvenil”.

¿QUIÉN ES CRISTIÁN ALARCÓN?

Cristian Alarcón inició su carrera periodística desde comienzos de los noventa a través del periodismo de investigación y la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.

Es autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010) y de Un mar de castillos peronistas (2013), en el que escribe crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes, subalternos y marginales.

En el año 2012 fundó la Revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana. Allí ha experimentado con los límites de la narrativa de no ficción hasta llevarla a una última experiencia en el Laboratorio de Periodismo Performático de Revista Anfibia.

Fue profesor visitante en el Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Austin, Texas,y en la Universidad de Lille, Francia. Ha sido galardonado con el Samuel Chavkin Prize, el Premio Konex–Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios (2014) y el Premio Perfil a la libertad de expresión(2019). Es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y dirige la Maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.