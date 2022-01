AMLO pide a trabajadores de Pemex no dejarse intimidar y votar en elección del STPRM

El Presidente López Obrador adelantó que a partir de la siguiente semana, los 22 aspirantes al proceso para renovar el STPRM acudirán a las conferencias matutinas en Palacio Nacional para exponer sus motivos para dirigir al sindicato petrolero.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que no se dejen intimidar y que voten libremente en las elecciones del próximo 31 de enero para elegir al sucesor de Carlos Antonio Romero Deschamps, como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

“Los trabajadores, mujeres y hombres, van a votar libremente de estos 22 (aspitantes). Eso depende de los trabajadores, el que les pidan sus nombres y por quién van a votar. Que les digan: sí como no, te lo voy a entregar, toma tu Champotón. Ya están grandes, somos ciudadanos de verdad no ciudadanos imaginarios. Nada de intimidación y de amenazas, ya no, eso ya quedó atrás. Y también la libertad no se implora, se conquista. No hay que dejarse intimidar por nadie”, expresó en conferencia de prensa.

Además, solicitó no votar por un dirigente que no conozcan. “Si nunca se ha parado en un centro de trabajo, pues cómo van a votar por él. Porque antes los imponían y no los conocían. Los imponían los líderes de arriba con el apoyo del Gobierno. Eran como sindicatos de Estado. Pero ahora no es así, ahora van a ser los trabajadores, es voto libre y secreto”.

El Jefe del Ejecutivo adelantó que a partir de la siguiente semana, los 22 aspirantes al proceso para renovar el STPRM acudirán a las conferencias matutinas en Palacio Nacional para exponer sus motivos para dirigir al sindicato petrolero. Como son muchos, López Obrador propuso que acudan en orden alfabético, en grupos de cinco para que los aspirantes puedan expresarse mejor.

“A ver si se llega a un acuerdo porque si hablan aquí los 22 no los van a alcanzar a escuchar a todos. 22 son muchos para un día, a la mejor vienen por orden alfabético, cinco en una semana y buscar eso para que tengan más atención (…) Si están los trabajadores en sus labores, que sus familiares u otros que no estén trabajando, pueden poner la radio o el Internet; en los campos, en las plataformas, va a estar más difícil, pero se busca que se repita y todos puedan hablar”, expresó.

Será este jueves cuando se dé a conocer la lista de candidatos que sí quedarán registrados, pues hay quienes no cumplen con los cuatro requisitos que se impusieron en la convocatoria que se lanzó la semana pasada: ser socio activo del sindicato; ser trabajador de planta; tener una antigüedad mínima de 10 años y tener al menos 25 años de edad.

El gremio petrolero busca darle vuelta a la página de la era Carlos Antonio Romero Deschamps. El proceso para renovar el sindicato dio inicio con el arranque de tres aspirantes, entre ellos la Senadora por Morena Cecilia Sánchez García, quien presentó un proyecto para acabar con el charrismo en el gremio.

El día de ayer, el tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Aldana Prieto, solicitó, en el último día, su registro como candidato a la Secretaría General.

Los otros dos aspirantes a candidatos son César Pecero Lozano, de la sección 48 del sindicato, y Sergio Morales Quintana, del Frente Nacional Petrolero, aunque petroleros señalan que hay al menos 20 trabajadores más quienes pretender dirigir el STPRM, el sindicato más grande y antiguo dentro de Pemex constituido el 15 de agosto de 1935. El segundo gremio obtuvo la toma de nota en abril de 2019.

El STPRM, que cuenta con 92 mil 666 trabajadores de planta distribuidos en 470 centros de trabajo, se encuentra sin secretario general desde el 18 de octubre de 2019 luego de la renuncia de Romero Deschamps.

Los petroleros temen que en la elección del próximo dirigente del STPRM intervengan los 36 secretarios de las secciones de Pemex, quienes son allegados a Romero Deschamps, por lo que piden a la Secretaría del Trabajo revisar la convocatoria.

La directiva del STPRM está conformada por el Comité Ejecutivo General –integrada por 10 trabajadores, incluido el Secretario General–, y los 36 secretarios de secciones. Los primeros iniciaron funciones en 2019 y concluyen su cargo en 2024, mientras que los segundos finalizaron su mandato el 31 de diciembre de 2021.

-Con información de Guadalupe Fuentes López