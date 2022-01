Joe Biden, año 1: Así está ahora la mayor economía del mundo

Por Laura Sánchez

Ciudad de México, 20 de enero (Investing.com).- Este jueves, 20 de enero de 2022, se cumple un año desde que Joe Biden asumiera la Presidencia de Estados Unidos. A lo largo de este año la economía estadounidense se ha enfrentado a numerosos retos, como una subida persistente en la inflación o la escasez de mano de obra para cubrir la oferta de un mercado laboral en recuperación.

ECONOMÍA

Según Thomas Hempell, Christoph Siepmann, Martin Wolbur y Paolo Zanghieri, de Generali (MI:GASI) Investments, la economía del país previsiblemente crecerá por debajo del cuatro por ciento este año. “La solidez de las rentas del trabajo contribuirá a la expansión constante del consumo y las inversiones se convertirán en un motor clave de la demanda interna. Con la finalización de las medidas de apoyo a los ingresos, la política fiscal será un lastre para el crecimiento, sólo parcialmente mitigado por el impulso del paquete que los demócratas se esfuerzan por aprobar en el Senado”, explican estos expertos.

Para los analistas de Generali Investments, “los riesgos para las perspectivas de crecimiento se derivan principalmente a corto plazo por el impacto de la variante Ómicron debido a la baja tasa de vacunación (sólo el 60 por ciento de la población elegible está totalmente vacunada). La inflación general del Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantendrá probablemente por encima del cinco por ciento interanual hasta el segundo trimestre y la tasa subyacente terminará el año por encima del tres por ciento interanual”.

Los riesgos se inclinan al alza, según estos expertos: “Hay indicios de que los cuellos de botella de la oferta están disminuyendo, pero los precios de los servicios están aumentando gradualmente. La inflación de la vivienda es preocupante, ya que sus precios siguen aumentando a un ritmo sin precedentes (19 por ciento interanual el pasado mes de septiembre)”.

Por otra parte, Matt Miller, economista político de Capital Group, destaca que este 2022 es año de elecciones legislativas en EU, y podrían ser unas de las más importantes de la historia del país. “Los datos históricos nos muestran que podría producirse una reacción contra el partido en el poder, lo que provocaría que los republicanos recuperaran el control del Congreso y, potencialmente, del Senado”, señala Miller.

