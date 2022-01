Docenas de farmacéuticas producirán píldora COVID de Merck para países en desarrollo

GINEBRA, 20 de enero (AP) — Una organización respaldada por Naciones Unidas anunció el jueves que ha logrado acuerdos con más de dos docenas de farmacéuticas de medicamentos genéricos para producir versiones de la píldora de Merck contra la COVID-19 para suministrarla a 105 países en vías de desarrollo.

De acuerdo con reportes, la píldora Molnupiravir, desarrollada por Merck y Ridgeback Therapeutics, ha reducido la tasa de hospitalizaciones en un 50 por ciento entre pacientes con síntomas iniciales de COVID-19. Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos han autorizado su uso en los últimos meses.

