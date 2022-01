Los pedidos semanales de subsidio por desempleo en EU suben a 286 mil

Washington, 20 de enero (EFE).- La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos subió la semana pasada a 286 mil, comparada con 231 mil trámites en la semana anterior, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

El promedio de solicitudes de esta prestación social en cuatro semanas se ubicó en 231 mil comparado con uno de 211 mil hasta la semana anterior.

BLS indicó que en la semana que concluyó el 8 de enero había 1.63 millones de personas que recibían este subsidio, comparado con 1.55 millones en la semana anterior.

Los pedidos del subsidio por desempleo alcanzaron la cifra sin precedentes de 6.8 millones en la última semana de marzo de 2020, como reflejo del impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral.

Desde entonces, esta cifra ha ido disminuyendo con altibajos acercándose desde noviembre pasado a los niveles previos a la pandemia.

En diciembre, el índice de desempleo bajó al 3.9 por ciento, el más bajo desde febrero de 2020, según el Departamento de Trabajo.

BLS informó que en la semana que concluyó el 25 de diciembre había 1.56 millones de personas que recibían esta prestación social, comparado con un contingente de 1.75 millones en la semana anterior.

