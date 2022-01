Alfredo del Mazo informa que tiene COVID. Esta mañana convivió en un evento con niños

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó este jueves que dio positivo a la prueba COVID-19.

Además, expuso que permanecerá aislado y continuará atento a los asuntos relevantes del Estado.

Agregó que sólo tiene síntomas leves y reiteró el llamado a seguir las medidas sanitarias.

La noticia se dio horas después de que el Gobernador se presentó en un evento de una escuela normal de Tlalnepantla, en donde entregó más de 25 mil becas a estudiantes de 96 municipios mexiquenses.

Durante el encuentro convivió con algunos de los beneficiarios, aunque todos los presentes portaron cubrebocas y mantuvieron la sana distancia.

ALFARO DA POSITIVO A COVID

Del Mazo se sumó a la lista de gobernadores contagiados. Durante este mismo jueves, Enrique Alfaro, Gobernador del estado de Jalisco, dio a conocer que tanto él como su hija dieron positivo por COVID-19.

Sin embargo, resaltó que uno de los aspectos que más le sorprendió es que no ha presentado ningún síntoma, por lo que se encuentra tranquilo y se mantendrá en casa siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar mayor riesgo de propagación.

La noticia del contagio se da en un momento en que México ha registrado nuevos récords de casos positivos diarios y la enfermedad ha alcanzado a varias personalidades de la administración pública, incluyendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer por la tarde me confirmaron de algunos casos de compañeros de trabajo muy cercanos con los que estuve en contacto hace unos días que salieron positivos. Y por eso me hice una prueba, y quiero informarles que salí positivo a COVID. La verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien”, expuso en dicho video.