FOTO: Djokovic es captado sin cubrebocas en avión luego de ser deportado de Australia

Moscú, 20 de enero (RT).- El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, sigue siendo protagonista de varias polémicas. Ahora, tras ser deportado de Australia por no cumplir con los requisitos de vacunación del país oceánico, fue fotografiado en el avión que lo llevaba de regreso a Serbia con la mascarilla colgando de una oreja mientras leía un libro.

New rule. You don’t have to wear a mask when you’re reading or eating on the plane. #Djokovich #djokovic #Lacoste #Djokovid #NovakDjokovic #NoVaxDjoCovid pic.twitter.com/ervMWhVBNv

— King of Malibu (@extrajohntra) January 17, 2022