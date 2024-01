En México 13 familias apilan la riqueza y tienen aparatos para evadir impuestos: ONGs

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– Mientras que 260 multimillonarios y millonarios exigieron a la élite política reunida en el Foro Económico Mundial de Davos (WEF por sus siglas en inglés) que introduzca impuestos sobre el patrimonio para ayudar a pagar mejores servicios públicos, en México las personas que incrementan su riqueza al heredar fortunas multimillonarias no están obligadas a contribuir al gasto público, por lo que 20 organizaciones exigieron que este selecto grupo de 13 familias que concentra la riqueza en el país pague un impuesto por sus fortunas.

La exigencia de que los ricos paguen impuestos por su riqueza surgió a nivel mundial en el año 2016 a través del movimiento Fight Inequality (Luchar contra la desigualdad) y hasta el momento se han sumado más de 30 países, incluido México, donde organizaciones como Fundar, la Alianza contra la Desigualdad México y Nuestro Presupuesto han denunciado que ser millonario en el país es “muy barato” si se compara con otros.

De acuerdo con el informe “Taxing Extreme Wealth”, realizado en 2022 por Fight Inequality, hay 13 multimillonarios mexicanos que aumentaron su riqueza durante la pandemia y si el Gobierno les cobrara impuestos por esa riqueza recaudaría el suficiente dinero para destinarlo a sectores como la salud y educación.

Según los datos, multimillonarios mexicanos como Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego o Germán Larrea Mota Velasco pagan de impuestos menos del 35 por ciento de sus ganancias, pero los ricos de otros países gravan porcentajes más elevados: Nueva Zelanda (36 por ciento), Senegal (40 por ciento); Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Japón (45 por ciento); España (47 por ciento) y Francia (49 por ciento).

Si bien algunos ricos mexicanos pagan impuestos por sus ganancias, como cualquier otro ciudadano, no lo hacen por su riqueza, es decir, por las herencias.

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, que reunió esta semana a la élite política y económica del mundo, 260 millonarios y multimillonarios les enviaron un poderoso mensaje: “La verdadera medida de una sociedad puede encontrarse no sólo en cómo trata a sus más vulnerables, sino en lo que les pide a sus miembros más ricos”.

A través de una carta abierta titulada “Proud to Pay” (orgullosos de pagar) y firmada por ricos de 17 países, como Abigail Disney, heredera de Disney, y Valerie Rockefeller, heredera de la dinastía estadounidense, destacaron que la desigualdad ha llegado a un punto de inflexión y se necesita actuar ahora.

260 millionaires and billionaires have a message for Davos: “The true measure of a society can be found, not just in how it treats its most vulnerable, but in what it asks of its wealthiest members.” We would be #proudtopaymore to safeguard our future.https://t.co/BVcrR0Iued

— Patriotic Millionaires (@PatrioticMills) January 18, 2024