ENTREVISTA ¬ Ir con los Hank era innecesario, no hay riesgo electoral, dice Citlalli

Citlalli Hernández confirmó el final de la alianza que había concretado la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda con Jorge Hank Rhon. Este acuerdo electoral había generado malestar en la cúpula de la izquierda, empezando por la propia precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, así como en las bases del partido oficialista.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, afirmó que una alianza con Jorge Hank Rhon y el Partido Encuentro Solidario (PES) en el estado de Baja California era innecesaria pues ponía en riesgo la autoridad política y moral del movimiento.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas”, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Citlalli Hernández aseguró ayer que a pesar de haber acordado ir en coalición con el PES, partido que mantiene su registro en el estado, finalmente Morena decidió romper la alianza.

“La motivación para echar atrás esta alianza con el PES en Baja California son varios motivos, no le ha gustado a la militancia en el estado las posiciones que le tocaban al PES, aunque no es dueño del PES Hank, son sus hijos los que están al frente, se ha difundido la idea de que los Hank van a ser candidatos. Nuestra alianza es con el PES a nivel nacional y consideramos que no hay necesidad de tener una alianza de este tipo, de poner incluso la autoridad política y moral de Morena en duda”.

Hernández indicó que a pesar de la fuerza política que el PES tiene en Baja California, este rompimiento no genera un riesgo electoral, pues Morena cuenta con una fuerza política suficiente para llevarse la victoria en las próximas elecciones.

“Es una decisión de la que nos hacemos cargo, que tomamos en la construcción de la opinión de los distintos actores del estado pero también nos hacemos cargo. Yo como coordinadora considero que lo mejor es no ir en esta alianza, además no necesaria, no estamos en riesgo electoral, en Baja California hay muy buena votación para Morena. Nuestra fuerza política en el estado es suficiente, e insisto, lo que estamos tratando de garantizar con las coaliciones no solo es ganar municipios o ganar la presidencia, también estamos pensado en ganar una mayoría en los congresos locales”.

Al ser cuestionada sobre los motivos que llevaron a Morena a pactar una alianza con los Hank, Citlalli Hernández mencionó que la dirigencia del partido tiene una determinación a nivel nacional de ir en conjunto con el PES en aquellas entidades donde tenga registro con el objetivo de crear alianzas que garanticen la mayoría legislativa.

“A nivel nacional tenemos una determinación de ir donde haya registro con el PES, donde haya registro también con Nueva Alianza, hemos tratado de hacer las coaliciones lo más cuidadas posibles, no repartiendo notarías y esas cosas que el PRIAN ha evidenciado, sino más bien haciendo cálculos numéricos, electorales con miras a no solamente fortalecer la votación en entidades locales y a la presidencia sino con miras de abonar al Plan C”.

Este viernes, Citlalli Hernández confirmó el final de la alianza que había concretado la Gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda con Jorge Hank Rhon. Este acuerdo electoral había generado un enorme malestar en la cúpula de la izquierda, empezando por la propia precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, así como en las bases del partido oficialista.

La también Senadora Hernández Mora empleó su cuenta de X para confirmar la ruptura con el partido en Baja California, empleando una fotografía donde se le ve acompañada con Hugo Erick Flores, dirigente nacional del PES.

“Platiqué con su dirigente nacional Hugo Erick Flores y acordamos NO ir en alianza en Baja California”, precisó. Sin embargo, afirmó que el PES sí participará en la campaña presidencial.

El PES es un partido que nos acompañó desde 2018. La gran votación que recibió @PartidoMorenaMx entonces, impidió que lograran su registro nacional, pero todas y todos sus legisladores han acompañado SIEMPRE el proyecto de la 4T. En algunas entidades donde tienen registro local… pic.twitter.com/chdrMKRb1v — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 20, 2024

Hank Rhon, de afiliación priista como su padre, Carlos Hank González, apodado “El Profesor”, ha sido acusado en distintas ocasiones por delitos tan graves como el homicidio. El empresario, dueño de casinos que pertenecen al Grupo Caliente, fue Presidente Municipal de la ciudad de Tijuana, del 1 de noviembre de 2004 al 19 de febrero de 2007, así como candidato a la Gubernatura de esa entidad en dos ocasiones.

Aunque Hank intentó ser Gobernador de Baja California, sus oportunidades políticas se desvanecieron, pero logró hacerse de una filial del PES en la entidad. Si bien dicho partido perdió su registro a nivel nacional, dos de sus 23 hijos tienen puestos claves: Carlos Hank Insunza lo preside y su otro hijo, Jorge Hank Krauss, es regidor de Tijuana y hoy aspirante a Diputado.

Este grupo encontró en Marina del Pilar, actual Gobernadora de Baja California, una aliada. La familia y el propio Hank Rhon es uno de los invitados a los eventos importantes como su toma de protesta o sus informes de Gobierno.

Y en la pasada Navidad, se habían convertido formalmente en aliados para las elecciones de 2024, el PES de los Hank y Morena.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado