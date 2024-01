EU pide evitar el consumo de ostras importadas de México; 200 personas han enfermado

LOS ÁNGELES (AP).— Funcionarios de salud del sur de California advirtieron a la población que evite consumir ostras crudas importadas de México, después de que más de 200 personas enfermaron recientemente de presuntos casos de norovirus.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles ha reportado más de 150 casos sospechosos de enfermedades gastrointestinales relacionados con ostras crudas, mientras que en el condado de San Diego, funcionarios de salud dijeron el jueves que tenían 69 casos confirmados. Se reportaron otros casos en los condados de Orange, Riverside, San Bernardino y Ventura.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una advertencia inicial el 11 de enero con relación a ostras provenientes de un sitio en el estado de Sonora que tiene litoral en el Golfo de California. El aviso se basó, al menos en parte, en los hallazgos de una investigación llevada a cabo por funcionarios de salud del condado de San Diego.

SAFETY ALERT: Potential norovirus contamination, @US_FDA is advising restaurants/food retailers not to serve/sell & dispose of and consumers not to eat certain #oysters from Baja California, Mexico from Acuacultura Integral De Baja California SA de CV https://t.co/WVjV8fs921 pic.twitter.com/WhEIWUdIG0

— FDA FOOD (Ctr for Food Safety & Applied Nutrition) (@FDAfood) January 17, 2024