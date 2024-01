Adam Harrison, hijo de Rik, de El precio de la historia, muere a los 39 años

Por Sergio Murillo

Ciudad de México, 20 de enero (ASMéxico).- El clan Harrison, cuya fama se elevó hasta las estrellas a raíz del programa que versa sobre el negocio familiar, El precio de la historia, sufre otra dura pérdida, la segunda en apenas cinco años y medio. Si en el verano de 2018 fallecía Richard Benjamin Harrison, conocido como “El Viejo”, ahora sale a la luz el deceso de Adam, uno de los hijos de Rick Harrison y nieto del difunto Richard, a la corta edad de 39 años.

Quien primero se hizo eco de la noticia fue TMZ, que informó de manera directa sobre lo poco que se sabía: Adam había muerto en “circunstancias trágicas”. Posteriormente concretó, tras contactar a una representante de Rick, Laura Herlovich, que la muerte se había producido por una “sobredosis fatal” y que, en el instante en el que se redactaba la noticia, se desconocía dónde se encontraba Adam en el momento de su muerte, así como las circunstancias específicas que la rodean.

Y sigue siendo un misterio. El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, según ha señalado el citado medio norteamericano, ya ha abierto una investigación.

EL MENSAJE DEL PADRE

Luego del deceso se han sucedido las confirmaciones y, con ellas, los lamentos. En primer lugar, la del propio Rick, que ha publicado en Instagram una foto junto a su hijo en un restaurante. “¡Siempre estarás en mi corazón! Te quiero Adam”, ha dejado por escrito junto a un emoticono de un corazón partido.

El sentimiento del padre ha quedado recogido por Herlovich, que ha filtrado a Las Vegas Review-Journal un comunicado en el que expresa la nube negra que está atravesando el clan Harrison. “Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”, se lee en el texto.

Precisamente allí, en la ciudad plagada de casinos y negocios de Nevada, se encuentra la tienda Gold & Silver Pawn Shop en la que trabaja Rick. Abre las 24 horas del día y hasta allí se acercan todo tipo de personas con el objetivo de comprar o vender antigüedades y objetos exclusivos. También en esta empresa trabaja el hermano menor del difunto, Corey Harrison, otro de los protagonistas del programa.

Adam Harrison, one of the sons of “Pawn Stars” creator and co-star Rick Harrison, has died at age 39.

“Our family is extremely saddened by the death of Adam. We ask for privacy as we grieve his loss," the family said in a statement.

READ MORE: https://t.co/Owrn4LzUfZ pic.twitter.com/bUOjyUd2Zq

— Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) January 20, 2024