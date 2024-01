AMLO: Azucena sugiere censura. Milenio: “Nos comunicó que asumirá programa. Éxito”

La periodista, activa en redes sociales, no ha negado que se trate de un acto de censura, como afirman muchos miembros de la oposición; el expresidente Calderón incluso dijo que se trataba de un intento de establecer una “dictadura” por parte del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– Grupo Milenio informó, en un comunicado, que Azucena Uresti renunció al espacio que ocupaba en Milenio Televisión para irse a uno nuevo, en la radio, luego de varias horas en las que Felipe Calderón Hinojosa, la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez y otras figuras públicas y de los medios de comunicación culparon directamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador de “censura” y de querer establecer “una dictadura”, y advirtieron que “encarcelará adversarios” y que “si a alguien del gobierno se le antoja” podría quedarse con las casas de la gente.

Muchos aprovecharon el anuncio de la periodista para promover a Gálvez.

El Presidente López Obrador dijo hoy, en un evento en Durango: “Ahora una periodista que sale en un programa de televisión dice ‘debido a las circunstancias tengo que dejar este programa’, y da la idea o da a entender que fue víctima de una censura. NO. Nosotros respetamos el derecho de la manifestación libre de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes. Me gustaría que esta periodista, Azucena, dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo por lo que deja la televisora. Ojalá y que hablara. Conozco al dueño de Milenio, Francisco González, es un hombre serio; mi amigo, puedo decir. Pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle a un medio de comunicación para que censure a un periodista.

“Es como si le hablo a [Emilio] Azcárraga para que censure a Joaquín López-Dóriga, o le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro [Gómez Leyva]. Me la pasaría yo hablándole a muchísimos. NO. Aquí hay libertad completa, no somos iguales. Los anteriores censuraban, pero no sólo censuraban, sino que llevaban a que el periodista de México, como sucedió con [José] Gutiérrez Vivó, pidiera asilo en Estados Unidos. Eso aquí no sucede. Aquí hay libertad plena. ¿Por qué no necesitamos del autoritarismo, de la censura? Porque tenemos principios, ideales, autoridad moral y política”, agregó.

Durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida, los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última… pic.twitter.com/AhQxJdvI1P — Azucena Uresti (@azucenau) January 20, 2024

La periodista, activa en redes sociales, no ha negado que se trate de un acto de censura, como afirman muchos miembros de la oposición. “Durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente […]; los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario ‘Azucena a las 10’”, dijo anoche. Ahora el Presidente le pidió que aclarara esas “circunstancias actuales”.

El comunicado de Milenio, que fue circulado por colaboradores de esa empresa, dice: “A nuestros colaboradores y amigos: Por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiario Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti, en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril de 20 19 y concluyó transmisiones este 19 de enero de 2024. La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito”.

Se pierde la libertad cuando se pierde un espacio de periodismo tan profesional como el que tenía @azucenau en Milenio. Se pierde la verdad cuando se pierde una voz como la de ella, que siempre dio espacio a todas las opiniones. A @lopezobrador_ le incomodan los reportajes… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 20, 2024

Mi absoluta solidaridad con @azucenau⁩ Uresti. Su expulsión de ⁦⁦@Milenio⁩ en contexto de agresión y mentiras del Pdte ⁦@lopezobrador_⁩ y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. https://t.co/WCtn6mJJFI — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) January 20, 2024

Xóchitl Gálvez no tardó en reaccionar al anuncio de la periodista: “Se pierde la libertad cuando se pierde un espacio de periodismo tan profesional como el que tenía Azucena Uresti en Milenio. Se pierde la verdad cuando se pierde una voz como la de ella, que siempre dio espacio a todas las opiniones. A López Obrador le incomodan los reportajes sobre la corrupción y la ineptitud de su gobierno. Mi reconocimiento por tu valentía y congruencia, querida Azucena. Un abrazo solidario y todo el éxito en lo que viene”.

El expresidente Calderón Hinojosa dijo en X: “Mi absoluta solidaridad con Azucena Uresti. Su expulsión de ⁦⁦Milenio en contexto de agresión y mentiras del Presidente López Obrador⁩ y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira”.

Con tristeza e indignación veo el adiós a Milenio, de una de las mejores periodistas de México, @azucenau Una profesional de excelencia, muy inteligente y valiente, con una trayectoria ejemplar. Para ella, el reconocimiento a su honor…

para AMLO, la vergüenza por su vileza. https://t.co/G94lcq47YX — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 20, 2024

Evidente censura presidencial para pedir la salida de Azucena Uresti de @mileniotv. “Azucena a las 10” es hasta hoy un espacio plural, que ha reflejado la realidad que vive México bajo el fallido gobierno de @lopezobrador_. Un presidente violentador de la libertad de… pic.twitter.com/80rZ6bPatt — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) January 20, 2024

Kenia López Rabadán, Senadora y asistente de Gálvez, fue más lejos:

Removerán a los periodistas. Encarcelarán a los adversarios. Empobrecerán más a los mexicanos. No habrá ley ni justicia. El narco será el amo y señor. No habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales. Tu casa podrá ya no ser tu casa si a alguien del… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 20, 2024

“Removerán a los periodistas. Encarcelarán a los adversarios. Empobrecerán más a los mexicanos. No habrá ley ni justicia. El narco será el amo y señor. No habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales. Tu casa podrá ya no ser tu casa si a alguien del gobierno se le antoja. Mientras tú empobreces, los hijos del presidente serán billonarios. La mentira reinará y el valor de la vida se perderá. No habrá Corte, ni INE, ni transparencia. Podrán robar a su antojo. Eso pasará si gana Morena. Solo hay una solución y se llama: Xóchitl. No dejes que Sheinbaum destruya a tu familia y a México. ES TIEMPO DE VALIENTES. #AzucenaSomosTodos”, escribió.