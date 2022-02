Alejandro Gómez cargó en 8 años con el caso Tlatlaya y el avance del narco en Edomex

– Con Información de AP

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Alejandro Gómez Sánchez renunció la semana pasada a su cargo como Fiscal General de Justicia en el Estado de México, tras ocho años como titular en el cargo, periodo durante el cual la dependencia fue cuestionada por su actuar en caso como el de Tlatlaya, por la incursión de organizaciones criminales en territorio mexiquense, y por ser una de las entidades con los mayores índices en incidencia delictiva.

El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.

No obstante, este 16 de febrero, a dos años de culminar su gestión, Gómez Sánchez dio a conocer que dejaba su cargo al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) por razones personales. Mediante un videomensaje, agradeció el trato respetuoso que tuvieron sus compañeros a lo largo de su trayecto.

En su mensaje, Gómez Sánchez destacó que durante estos casi ocho años, en los cuales estuvo al frente de la procuración de justicia mexiquense, se obtuvieron resultados positivos y “se fortalecieron las capacidades institucionales, tanto en el ámbito operativo como en materia procesal”, pese a lo cual las cifras de inseguridad y algunos hechos polémicos ponen en duda estas afirmaciones.

LOS CASOS DEL FISCAL

Uno de estos casos ocurrió el 30 de junio de 2014, casi un mes después de asumir como Procurador, cuando tuvo lugar una ejecución por parte de militares mexicanos en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya.

Lo que también se denominó como la “masacre de Tlatlaya”, involucró a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes ejecutaron a por lo menos 22 jóvenes, a quienes señalaron como presuntos delincuentes, que ya se habían rendido al darse cuenta de la presencia de los soldados.

Los hechos fueron dados a conocer inicialmente por la Sedena en un breve comunicado del 30 de junio de ese año en el que se reportaba que 22 presuntos delincuentes habían sido abatidos en Tlatlaya por elementos del Ejército en un enfrentamiento, en el cual se habrían liberado a tres supuestas personas secuestradas.

Un reportaje de Associated Press y una investigación de Esquire revelaron, con base a declaraciones de testigos, que todo se trató de una ejecución. Posteriormente, un informe que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se publicó el 21 de octubre de 2014, también contradijo la versión oficial, y detalló que durante la madrugada de ese 30 de junio del mismo año, 22 civiles fueron privados arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes.

El organismo autónomo determinó además que el día de los hechos se alteró la escena del crimen “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”. En ese sentido, se indicó que los cuerpos fueron movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición, además de que se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de telecomunicación.

No obstante, fue el reportaje de la agencia noticiosa Associated Press, publicado el 8 de julio de ese mismo año, el que se puso en duda el presunto enfrentamiento y señaló inconsistencias entre el reporte oficial y la evidencia hallada en el luego de los hechos, como las marcas de bala del lugar de los hechos, así como la premisa de que pudo haber tiros a corta distancia, lo cual fue desmentido días después por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La versión de los hechos daría otro vuelco el 17 de septiembre de 2014, cuando la revista Esquire publicó el testimonio de una testigo, identificada como Julia, quien aseguró que lo sucedido el 30 de junio en Tlatlaya se trató de una ejecución. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega)”, relató.

“Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, narró Julia al medio estadounidense.