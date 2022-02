José el Soñador, un musical con gran producción y talento

José el Soñador cuenta con 450 metros de pantalla led en la que se proyectan gráficos e imágenes que sumados a las coreografías, vestuario y talento de Fela Domínguez, Kalimba y Carlos Rivera brindan una gran experiencia.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Carlos Rivera, Kalimba y una maravillosa Fela Domínguez protagonizan José el Soñador, musical que cuenta la historia bíblica de José, hijo de Jacob, a quienes sus hermanos venden como esclavo debido a los celos y la envidia. Esta producción llega bajo el mando de Alex Gou con un gran montaje en el Centro Cultural Teatro 1, en la Ciudad de México.

Cuando las luces se apagan una gran imagen del universo lleno de estrellas acompaña a Carlos Rivera en el personaje de José, mientras Fela Domínguez hace gala de su extraordinaria voy y carisma para cautivar al público como la narradora. Durante la función de estreno, Fela recibió una gran ovación y aplausos en respuesta a su gran trabajo.

Esta puesta en escena cuenta con 450 metros de pantalla led en la que se proyectan los gráficos, las imágenes y la colorida escenografía que empata muy bien con el vestuario y las coreografías para brindar una experiencia que se quedará grabada en la memoria de los asistentes.

Kalimba aparece como el Faraón en un número en el que busca que uno de sus sueños sea interpretado, el actor y cantante emociona al público con su personalidad y su voz, además de la agradable química que muestra en el escenario con Carlos Rivera.

Al finalizar la función, Alejandro Gou agradeció el trabajo de todo el equipo de producción y del talento en esta puesta en escena, además realizó un reconocimiento a Julissa, quien se encontraba en el público, por su esfuerzo y labor en la comunidad teatral, específicamente en los musicales.

“Estos teatros donde realmente crecí desde hace más de 15 años cuando hice mi primer musical, pero unos años antes definitivamente la obra que me hizo soñar con hacer musicales fue José el Soñador mirando a Mau Salas y a Lola Cortés a quienes admiro profundamente, a partir de ahí de la historia de mi carrera gracias al teatro musical ha sido maravillosa y por eso cuando Alejandro Gou me llamó y me dijo que tenía a José el Soñador no me pude resistir y aquí estoy con la felicidad inmensa de compartir escenario con todos estos artistas que son extraordinarios”, dijo Carlos Rivera.

José el Soñador se presentará hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1 con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas, sábado a las 17 y 20 horas y domingo a las 17:00 horas.

