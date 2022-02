La reina Isabel II tiene COVID-19; presenta “síntomas leves similares a un resfriado”

Londres, 20 de febrero (EFE).- La reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado de COVID-19, anunció este domingo el Palacio de Buckingham.

En un comunicado, la Casa Real británica señaló que la monarca tiene “síntomas leves similares a un resfriado”, pero que prevé continuar realizando “tareas ligeras” esta semana.

La noticia se conoce diez días después de que se anunciase que su hijo Carlos, el príncipe heredero, diese positivo a COVID-19 después de haber estado junto a la reina.

La reina “seguirá recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas”, agregó el comunicado real.

Isabel II reanudó hace cinco días sus actividades oficiales -tras haber estado en contacto con Carlos- con una audiencia virtual en la que el Embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco, presentó sus credenciales ante la monarca.

El Embajador acudió al Palacio de Buckingham, donde mantuvo la audiencia a distancia con la soberana, que permanece en su residencia del castillo de Windsor (unos 40 kilómetros al oeste de Londres), donde ha pasado gran parte de la pandemia de coronavirus.

Isabel II celebró hace dos semanas el 70 aniversario de su acceso al trono tras la muerte de su padre, Jorge VI, aunque las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino tendrán lugar en junio.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022