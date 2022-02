FGR debe entregar la averiguación previa actualizada sobre el caso Ayotzinapa: INAI

El pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le ordenó entregar, en formato electrónico, la versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la investigación pública, actualizadas al 07 de octubre de 2021, fecha en la que se solicitó la información.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó este domingo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

Al presentar el asunto ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que en 2015, el INAI resolvió otorgar acceso a la investigación previa, por tratarse de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.

Además, destacó que el INAI colaboró con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para que difundiera en Internet la versión pública sobre los hechos y acontecimientos de Ayotzinapa; sin embargo, en este caso, la persona solicitante requirió a la FGR una actualización de la averiguación.

En respuesta, la dependencia informó al recurrente que las investigaciones respecto a los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, son públicas y pueden ser consultadas en el portal oficial de la FGR.

No obstante, inconforme con la contestación, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual, manifestó que el expediente alojado en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado, no se encuentra actualizado.

“Efectivamente, como lo aduce el particular, de la consulta al vínculo electrónico que le fue proporcionado en respuesta se puede advertir que si bien, a través del mismo se pueden consultar 667 tomos, que corresponden a la información requerida, lo cierto es que dicha información no se encuentra actualizada, cuando menos a la fecha de la solicitud. En ese sentido, no es toda la información generada”, indicó Acuña Llamas.

Al analizar el caso, el Instituto advirtió que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo tres de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), un expediente constituye una unidad documental, por lo que la FGR no debió “seccionar ni parcializar su entrega”.

Además, el INAI destacó que la Fiscalía no señaló algún impedimento para no poner a disposición de la persona solicitante la totalidad del expediente, y en cambio sólo mencionó que se continuaría subiendo la versión pública de acuerdo con la capacidad técnica y humana del personal adscrito a la Unidad Especial.

Al respecto, la ponencia no advirtió causa o circunstancia por la cual la capacidad la FGR no pueda entregar la información solicitada, por lo que dicha manifestación por sí misma, no justifica la entrega parcial de lo requerido.

Por lo anterior, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le ordenó entregar, en formato electrónico, la versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación pública de su particular interés, actualizadas a la fecha de la solicitud; es decir, al 07 de octubre de 2021.