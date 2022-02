Amigos y familiares dan último adiós a Valeria, universitaria asesinada en Zacatecas

Los restos de Valeria llegaron a la parroquia de Santa María de las Nieves donde decenas de vecinos ya la esperaban con globos blancos y pancartas que exigían justicia.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Valeria Landeros, quien fue secuestrada y asesinada junto con otros universitarios cuando salían de un centro nocturno en Zacatecas la semana pasada, fue despedida el sábado 19 de febrero por sus amigos y familiares.

La joven de 24 años fue hallada sin vida en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el pasado 18 de febrero, tras ser desaparecida el pasado 12 de febrero, junto a sus cuatro amigos Alexia Abrego, Irving Castor, Natalio Torres y Luis Ángel Manzanares, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado domingo.

“Te arrebataron la vida y eso es una injusticia, eso es deshumano. Nos duele a todos, nos duele a Zacatecas, nos duele que no se estén haciendo las cosas bien, algo se está haciendo mal y pareciera que nadie ve, pareciera que no nos damos cuenta… Pidamos, demandemos y exijamos que la autoridad no haga oídos sordos ante el clamor de un pueblo que sufre”, fueron las palabras del párroco al despedir a la joven.

🕊 Familiares y amigos de #ValeriaLanderos despidieron a la joven que el pasado viernes fue encontrada muerta.

En medio de gran consternación y tristeza, Valeria fue sepultada la tarde de este sábado en Francisco R. Murguía, Zacatecas. pic.twitter.com/lrAnz1YcuF — Ecodiario Zacatecas (@Ecodiariozac) February 20, 2022

“La tarde noche del 17 y madrugada del 18 de febrero derivado de la ejecución de una orden judicial de cateo en la capital del estado, fueron localizados dos cuerpos sin vida al interior de un domicilio. En respuesta a un reporte anónimo sobre personas sospechosas, las fuerzas del orden se trasladaron hasta el lugar, en el que además de otros indicios fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre y una mujer”, detalló la Fiscalía General del estado en un comunicado difundido a través de sus redes.

“Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para el protocolo de Ley en donde por sus características fisonómicas y señas particulares fueron rápidamente identificados; entre ellos se encontraba el cuerpo de Valeria, quien fue privada de la libertad junto con otros cuatro jóvenes el pasado 12 de febrero. El cuerpo de la víctima ha sido entregado a su familia”. agregó.

🔺 #Boletín | 𝑳𝑨 𝑭𝑰𝑺𝑪𝑨𝑳Í𝑨 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑨𝑳 𝑰𝑵𝑭𝑶𝑹𝑴𝑨 𝑺𝑶𝑩𝑹𝑬 𝑬𝑳 𝑯𝑨𝑳𝑳𝑨𝒁𝑮𝑶 𝑫𝑬 𝑼𝑵𝑨 𝑭𝑬𝑴𝑬𝑵𝑰𝑵𝑨 𝑫𝑬𝑺𝑨𝑷𝑨𝑹𝑬𝑪𝑰𝑫𝑨 📍 https://t.co/BvMJ4RSFeV pic.twitter.com/VaeW3Zg4bR — FGJE Zacatecas (@FiscaliaZac) February 19, 2022

Previamente, sus familiares indicaron a través de publicaciones que la joven había sido hallada sin vida por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGE) informó el pasado 14 de febrero que fueron identificados los cuerpos de cuatro de los cinco jóvenes que habían sido privados de la libertad al salir de un centro nocturno el sábado. Tres hombres y dos mujeres, originarios del municipio de Francisco R. Murguía, habían sido secuestrados durante el pasado 12 de febrero.

Este jueves, las autoridades zacatecanas reportaron que dos mujeres habían sido detenidas por su presunta participación en el asesinato de los cuatro jóvenes universitarios.

El sábado, la Fiscalía anunció la detención de tres hombres más, para totalizar cinco personas aprehendidas vinculadas por el caso.