Pachuca derrota 3-1 en el Estadio Azteca por Liga Mx a un América que sigue en crisis

A diferencia de Almada que va llegando, Solari está en su tercer torneo con los azulcremas y el equipo va en retroceso con el paso de las semanas, por eso no fue extraño que fuera abucheado antes, durante y después del partido.

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El técnico argentino Santiago Solari dijo que escuchó los reclamos de los hinchas del América en el Estadio Azteca luego de una derrota más en el torneo Clausura, pero no por eso piensa claudicar.

No todavía.

Con anotaciones del argentino Nicolás Ibáñez, el colombiano Avilés Hurtado y de Víctor Guzmán, Pachuca derrotó el domingo 3-1 a unas Águilas que siguen sin encontrar el rumbo y se encuentran en los últimos puestos del torneo Clausura mexicano.

Ibáñez remeció primero las redes a los 23 minutos, Hurtado agregó un tanto a los 40 y Guzmán sentenció el triunfo a los 76.

Con el resultado, Pachuca acumula 13 puntos con los que se coloca en la segunda posición por mejor diferencia de goles que Tigres.

Los Tuzos no vencían a las Águilas en el estadio Azteca desde mayo de 2017.

“Esto nos tiene que impulsar para seguir cediendo, pero estoy muy contento con el esfuerzo de los futbolistas que jugaron muy bien y nos llevamos un resultado justo”, dijo el técnico uruguayo Guillermo Almada.

Almada relevó en el cargo a su compatriota Paulo Pezzolano, quien no pudo clasificarlos a la liguilla en el torneo anterior.

“Los muchachos han aprendido rápido la idea que no es mejor ni peor que lo que hacía el entrenador anterior, pero si distinto, y se sienten identificados, por eso trabajan incansablemente y ahí está los resultados”, agregó Almada.

A diferencia de Almada que va llegando, Solari está en su tercer torneo con los azulcremas y el equipo va en retroceso con el paso de las semanas, por eso no fue extraño que fuera abucheado antes, durante y después del partido.

“La afición tiene le derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan… el partido no fue bueno”, dijo Solari. “En este momento nos está costando un poco más todo, tenemos mucha debilidad en defensa, nos hacen muchos goles y es algo que debemos resolver rápidamente”.

Henry Martín anotó a los 55 minutos por el América, que perdió por cuarta ocasión en sus últimos cinco partidos y se mantiene con cuatro unidades, en el 16to puesto entre 18 equipos de la máxima categoría.

Se trata de un arranque lento para las Águilas que apenas han ganado uno de sus últimos 11 compromisos. América no iniciaba un torneo con cuatro derrotas en sus primeros seis partidos desde la temporada 1973-74.

“El deporte se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelar hasta el final y yo no me voy a rendir”, subrayó Solari. “En algunos partidos no hemos competido para ganar y los responsables de responder somos nosotros, yo en lo que me corresponde y los jugadores en su función de futbolistas, somos todos”.