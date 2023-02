“Cualquier cosa se puede conseguir”: Zaber celebra firma con disquera holandesa

Para el joven DJ lo más importante es transmitir historias en su música y que de esta manera los escuchas se las apropien y puedan relacionarlas con sus vivencias.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbrago).- Con tan sólo quince años de edad, el productor y DJ mexicano Zaber se convirtió en el artista más joven en firmar con la holandesa HEXAGON / GNHX, la principal disquera de Future House a nivel mundial, para el lanzamiento de “Hold U”, su más reciente sencillo.

En entrevista para SinEmbargo, el joven artista compartió que el contacto con HEXAGON / GNHX, sello discográfico fundado por el DJ Don Diablo, se dio después de haber enviado cinco o seis canciones para que las escucharan.

“Yo veía a Don Diablo como un ídolo, como a alguien inalcanzable, de hecho lo vi en vivo en el EDC México del 2019 me parece que fue, pero siempre lo vi como un ídolo, o sea, más allá de una inspiración, como una figura completamente respetable. Ahora logré firmar con su disquera, le encantó la canción, lo hizo saber en su programa de radio en el primer día que se lanzó la canción”.

Para Zaber lo más importante es transmitir historias en su música y que de esta manera los escuchas se las apropien y pueda relacionarlas con sus vivencias, y con “Hold U” no fue la excepción a pesar de abordar un futuro hipotético con ayuda de sintetizadores y otros sonidos.

Pese a que fue precisamente “Hold U” el single que llevó a Zaber a firmar con la disquera holandesa, el adolescente ya cuenta con otros logros en su haber.

A finales de 2021 su sencillo titulado “Demons”, el cual grabó a sus 13 años con la disquera Loud Memory Records, logró cosechar 350 mil reproducciones a nivel mundial a través de la plataforma de Spotify.

“Realmente me gusta todo lo que ha pasado [con su música], me gusta ver que hay gente que lo disfruta, pero realmente yo quiero hacer lo que me gusta, o sea, al hacer música yo quiero transmitir lo que yo siento, entonces siempre respondo positivamente a este tipo de comentarios, intentó innovar, intento cambiar todo sin importar lo que piense la gente de mi sonido”.

Pero, ¿cómo nació el interés por forjar una carrera musical a tan corta edad? Zaber compartió a este medio que a pesar de su formación como pianista en la Facultad de Música de la UNAM fue durante el concierto que ofreció David Guetta en la Torre Eiffel durante el marco de la Euro 2016 cuando se aventuró a componer sus propias canciones.

“El gusto por la música electrónica empieza cuando voy a un concierto de David Guetta en 2016 en la Euro, donde el simplemente hace un DJ set en frente de la Torre Eiffel y la Torre Eiffel se ilumina, hay mucha gente. Entonces yo ahí automáticamente me enamoro de la música electrónica, me encanta cómo responde el público, los sonidos, me encanta todo ello y luego investigo un poco más acerca de la escena y al final descubro que quiero hacer mi propia música”.

A su corta edad Zaber tiene claro que su próximo objetivo será lanzar un extended play (EP), pero para llegar a esto tuvo que hacer cambios en su vida como, por ejemplo, mudar sus estudios a un colegio completamente virtual.

No obstante, el joven productor compartió que aunque el panorama y el cambio de rutina se llegue a tornar complicado, la mejor enseñanza que le ha dejado su trayectoria en la música y la firma con HEXAGON / GNHX es que “cualquier cosa se puede conseguir con el tiempo y el trabajo adecuado”.