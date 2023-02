No sólo son boletos clonados. Personal de seguridad acumula denuncias por golpizas

Además de clonaje y reventa de boletos con precios excesivos, Ocesa ha sido señalada por diversos asistentes a conciertos de ser golpeados por su personal de seguridad o por revendedores. Aunque el Congreso de la CDMX exhortó a autoridades a realizar verificaciones en sus inmuebles, no han emitido respuesta o niegan tener competencia.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– En San Valentín de 2015, Gabriel fue con su novia al concierto de Romeo Santos en el Foro Sol, uno de los inmuebles de OCESA. Gastó cinco mil pesos en dos boletos de Ticketmaster para una zona “donde no se veía nada por unos postes”, por lo que la pareja se pasó a otra área con más visibilidad, pero un personal de seguridad les exigió que se movieran y lo golpearon entre varios empleados, un abuso que se ha repetido en otras ocasiones tanto por parte de los “lobos” como de los revendedores.

Ante ello, el Congreso de la Ciudad de México exhortó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a las 16 alcaldías a realizar verificaciones en materia administrativa, de seguridad, aforo e infraestructura a los edificios de esta compañía de espectáculos también señalada por clonar boletos, esto es, en el Palacio de los Deportes, Foro Sol, Auditorio Citibanamex, Foro GNP Seguros, Pabellón Oeste, Autódromo Hermanos Rodríguez y el Teatro Metropolitan. De detectarse irregularidades se les deberán imponer sanciones como multas o clausuras.

“A pesar de que le dije que ya me iba a retirar, me continuó golpeando y posteriormente llegaron más empleados de seguridad a golpearme”, compartió Gabriel en un foro de quejas virtual, donde recomendó no acudir a eventos de OCESA porque sus guardias de seguridad “son unos gorilas salvajes”. Y agregó: “Nos golpearon hasta que se cansaron los guardias de seguridad, además de que intentaron robarme la cartera mientras me sacaban”.

Aquí un video pic.twitter.com/kLFS2ciWTq — YO ᔕOY 1 1️⃣1️⃣1️⃣🎶💡🅰️🇲🇽 (@ocho8seis6ocho8) September 22, 2022

En septiembre de 2022, un adolescente de 14 años que acudió al concierto de Dua Lipa en el Foro Sol también fue golpeado en la cara por un personal de OCESA al grado de sangrar de la nariz, de acuerdo con el testimonio de su madre Elba, una foto y un video.

–Lo están lastimando, ¡no lo ahorques! –les gritó una mujer al personal de seguridad en los pasillos de acceso.

–Mamá, me acaba de partir la jeta el señor –gritó el joven que hablaba con su madre por teléfono.

En sus redes sociales, la madre testificó que durante el acceso al concierto el personal escaneó dos veces el boleto por lo que, al salir como duplicado, se le negó entrar a su hijo hasta que comprobara que lo había comprado. Mientras ella intentaba conseguir el comprobante de pago, el personal de OCESA llamó a seguridad y los elementos “lo empezaron a intimidar, lo sujetaron con una llave y lo sacaron acompañados de un agente de OCESA, Juan Manuel Villegas”, quien lo golpeó hasta sangrarlo, como se ve en una foto.

“Le dijo que se lo merecía”, acusó la madre en una publicación de Facebook. “Cuando identifiqué al abusivo golpeador, lo escondieron y me negaron el acceso con empujones y amenazas”.

Un mes después, en el concierto de Rammstein realizado en el Foro Sol, un joven fue agredido por personal de seguridad por lo que presentó una denuncia ante la Alcaldía Iztacalco contra la empresa Lobo, encargada de dar seguridad en eventos de OCESA, al ubicarse en esa demarcación el recinto.

“Lo único que hacía era estar bailando, brincando. Creo que llevábamos como una hora de concierto. Llegaron los de seguridad de OCESA, pero no les puse mucha atención; yo seguía brincando y de repente me dieron un golpe en la cara”, narró en entrevista con Telediario, Alfonso, quien acudió con su padre y hermana al evento de música metalera.

La Diputada Elizabeth Mateos, quien cuando fue Alcaldesa de Iztacalco ordenó en 2013 la clausura del Foro Sol y el Autódromo por un sobre aforo de 42 mil personas en el Corona Capital 2012, pidió la verificación de la seguridad en los inmuebles de OCESA a las autoridades capitalinas.

“Los famosos ‘lobos’, que contrata la empresa, no manejan adecuadamente los protocolos de seguridad y protección civil. Han habido quejas de diversos asistentes que han sido maltratados o golpeados”, afirmó la legisladora.

“También durante años se ha denunciado que operan en el interior del inmueble personas que se dedican a robar celulares y carteras de los asistentes; la gente paga mucho por un boleto y no está segura en el interior porque además hay una venta sin restricción alguna de bebidas alcohólicas que provocan conatos de peleas”, aseveró Mateos.

Por su parte, el INVEA declaró a SinEmbargo que “la revisión de espectáculos públicos, establecimientos mercantiles y protección civil le corresponde a las Alcaldías”. Sin embargo, en 2013 intervino en la clausura del Foro Sol y el Autódromo Hermanos Rodríguez por rebasar la capacidad y poner en riesgo a los asistentes.

AGRESIÓN DE REVENDEDORES

Además de golpes de “Lobos” a algunos asistentes a eventos de OCESA, también hay quejas por la falta de seguridad ante agresiones de revendedores. El jueves 9 de febrero, en la fila de la taquilla del Foro Sol para comprar boletos para el concierto de Black Pink, revendedores de boletos se colaron a base de empujones y golpes, muestra un video.

–¡Orden! No se metan, nos están pegando –se escucha quejarse a una mujer.

Ante ello, un elemento de la Policía Bancaria se acerca y pide pegarse a la pared. “Refuerza la seguridad y garantiza una buena experiencia para los fans. El montón de revendedores metiéndose a la fila, cuando hubo gente acampando desde anoche para alcanzar boleto”, comentó una usuaria de Twitter sobre el video y arrobó a OCESA, Ticketmaster y Profeco.

“Hay quejas de que cuando hay preventas de boletos, pasan unos cuantos minutos y sorpresivamente se acaban. Y, en unos cuantos minutos, ya están a la venta boletos a través de revendedores, que ya no solo lo hacen de manera presencial, sino también en las redes sociales (tanto boletos originales como clonados). Incluso influencers ofrecen los boletos y no hay nada que haga OCESA, además de que son carísimas las entradas”, dijo la Diputada de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos.

El 31 de enero ocurrió algo similar en la taquilla del Palacio de los Deportes, donde se vendieron boletos para el reencuentro de RBD. En un video, se ve a un hombre patear en la cabeza a un joven. Cuando la madre les pide ayuda a los empleados de seguridad, le responden que no procede al no presentar heridas.

–Le pegaron esos idiotas a mi hijo –acusa la señora.

–Pero la lesión no se configura si no es de 30 días para arriba que fuera la sanación, no cuenta como lesión.

–¿Seguros?

–Sí, por ley. No se configura la lesión –insistió.

En diciembre fue el concierto de Bad Bunny la gota que derramó el vaso para señalar las prácticas de Ticketmaster y OCESA que desde hace mucho estaban a la vista de todos los usuarios. Esa noche en el Estadio Azteca, la empresa con un simple “no pasa” negó el acceso al evento a diversos jóvenes por el que pagaron. Hubo lágrimas, intento de portazo, enojo y una exigencia generalizada de ponerle un ultimátum a la empresa contra la cual se acumulan las quejas en los últimos años.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.