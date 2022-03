VIDEOS: Un tiroteo deja 3 personas heridas de bala en Miami Beach; provoca estampida

Miami, 20 mar (EFE).- Tres personas resultaron heridas de bala a primeras horas de este domingo en un tiroteo en Ocean Drive, el lugar de reunión nocturna de miles de jóvenes llegados de todo Estados Unidos para pasar sus vacaciones de primavera (conocido como Spring Break).

La policía, que está en alerta este fin de semana por la gran afluencia de springbreakers, no informó de las circunstancias del tiroteo que, según videos publicados en medios locales, provocó la estampida de los concentrados en Ocean Drive.

Witness says at least one person is injured after a shooting in Ocean Drive around 12am😳🙏| #ONLYinDADE pic.twitter.com/H4ATNbrccr

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 20, 2022