“Checo” Pérez lamenta el fallo de su motor en Baréin: “Una pena, teníamos el podio”

Redacción deportes, 20 mar (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que, después de arrancar cuarto se tuvo que retirar en la última vuelta del Gran Premio de Baréin, el primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir que “fue una pena, porque” tenía “el podio en el bolsillo hasta” ese último giro.

“Iba a ser un gran arranque de temporada, pero por desgracia no logramos el resultado que esperábamos. Es muy decepcionante no poder ejecutar el resultado que queríamos“, explicó ‘Checo’, nacido hace 32 años en Guadalajara (México), que afronta su duodécima temporada en la F1, la segunda como compañero del último campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, que este domingo también se retiró, en la antepenúltima vuelta, en un final de carrera muy decepcionante para Red Bull.

LAP 57/57

More drama! Perez spins at Turn 1

Hamilton passes him and moves up to P3 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rEKv3ezRc0

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022