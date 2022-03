Cosmonautas rusos usan colores de la bandera de Ucrania. Pero no es lo que se piensa

WASHINGTON (AP) — A la llegada de los tres cosmonautas rusos a la Estación Espacial Internacional, sus uniformes amarillos con partes azules llamaron la atención y algunos lo interpretaron como un mensaje porque los colores coinciden con la bandera ucraniana. El sábado aclararon las cosas.

El cosmonauta Oleg Artemyev dijo que cada tripulación escoge el color de sus uniformes de vuelo seis meses antes del lanzamiento porque son elaborados en forma individual. Y como los tres eran graduados de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú escogieron los colores de su prestigiosa alma máter.

Three cosmonauts docked to the station's Prichal module inside the Soyuz MS-21 crew ship today at 3:12pm ET. They'll meet the Exp 66 crew in about 2.5 hours. More… https://t.co/ceOb4qU70v pic.twitter.com/HefuWfyl47

— International Space Station (@Space_Station) March 18, 2022