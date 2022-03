Díez Gargari llama “tonto redimido” a Scherer tras ser ventilado en Proceso

En un amplio texto publicado por Scherer Ibarra en la última edición del semanario, el exconsejero de Presidencia le dedica una parte de la publicación al abogado. “Como es su costumbre, ha hecho de litigar sus asuntos particulares en medios de comunicación una práctica sistematizada. Desde los micrófonos que le acercan golpea, difama e injuria”, señaló.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El abogado Paulo Díez Gargari, quien sale involucrado en la trama que además incluye a Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Gertz Manero, respondió con insultos a Julio Scherer Ibarra por el texto que publica en la revista Proceso el exconsejero de Presidencia.

“Scherer miente: esto fue lo que dijo y firmó en diciembre de 2021 y no coincide con lo que publicó hoy en su revista Proceso. ¿Sinvergüenza irredento o tonto redomado? Celebro que haya llegado la hora de hablar. ¡Que empiece el debate público!”, indicó Díez Gargari en su cuenta de Twitter.

“Reitero: el exconsejero Scherer miente. Él no es un hombre del Presidente López Obrador, sino uno que traicionó la lealtad que debía a su jefe y amigo, a quien engañó para obtener beneficios personales indebidos con cargo a México”, añadió, mencionando en su tuit a la Fiscalía General de la República (FGR).

En un amplio texto publicado por Scherer Ibarra en la última edición de Proceso, que comenzó a circular este fin de semana, el exconsejero de Presidencia le dedica una buena parte de la publicación a Díez Gargari. “Como es su costumbre, el abogado Paulo Díez Gargari ha hecho de litigar sus asuntos particulares en medios de comunicación una práctica sistematizada. Desde los micrófonos que le acercan golpea, difama e injuria”, señaló.

“Durante meses ha intentado involucrarme en una concesión concerniente al Viaducto Bicentenario, por supuesta omisión a partir de una controversia constitucional que no me correspondía atender y que el propio Díez presentó ante la Consejería Jurídica de la Presidencia como si fuera él titular del Ejecutivo y yo su abogado”, argumentó Scherer Ibarra.

“Lo que Díez Gargari no suele comentar es que son sus propios intereses económicos lo que defiende detrás de sus infundadas denuncias. Díez Gargari es socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Tecnología Aplicada Infraiber, SA de CV, conocida como Infraiber”, aseguró el exfuncionario.

Sin embargo, Díez Gargari señaló en sus redes sociales: “El exconsejero Scherer miente: yo no soy ni he sido nunca socio o accionista de Infraiber y él no fue un ‘perseguido político’ sino un vulgar ‘prófugo de la justicia’. El contrato de Infraiber está vivo y ya hay acuerdo con el Estado de México para echarlo a andar”, apuntó.

De acuerdo con Scherer Ibarra, “el favor gubernamental llegó cuando Infraiber tenía apenas unas cuantas semanas de haber sido constituida –no estaba siquiera inscrita en el Registro Público de Comercio–, tenía un capital de apenas 50 mil pesos y había sido creada por otras dos empresas constituidas el día anterior a ésta por personas sin experiencia alguna en la materia”.

“Detrás de la extorsiva campaña mediática de Paulo Díez no hay verdad sino una estrategia repetida durante años para buscar dinero. Los datos aquí expuestos pueden ser cotejados por quienes han decidido quedarse con la palabra de un hombre que vende su voz y su silencio”, destacó el exconsejero en la revista Proceso.

“Entre sus fabulaciones, Díez Gargari asegura que fui yo quien eligió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT para resolver que el Viaducto Bicentenarios se mantuviera en control del Edomex, los términos de la concesion y cómo se opera ésta”, dijo.

De acuerdo con la narración de Scherer, “a solicitud del Presidente de la República [AMLO], quien me pidió nombrar a los jurídicos de distintas dependencias, lo establecido fue que cada titular de despacho mandara su propuesta y si esta cumplía con el perfil yo los ratificaba. En los casos de la SCT, tanto el secretario Jiménez Espriú como el secretario Jorge Arganis eligieron a los jurídicos de su secretaría”, indicó.

“Todo convenio concerniente al Viaducto Bicentenario durante la administración actual fue concertado entre la SCT –representada por sus titulares– y el Gobierno del Estado de México. Basta con revisar el Diario Oficial de la Federación para comprobarlo. En nada intervino el presidente y, por lo tanto, tampoco mi persona”, aclaró.

“No me sorprende –no podría– que Díez Gargari finalmente acudiera a la fiscalía que controla Alejandro Gertz Manero para presentar una denuncia manipulada en contra mía, de familiares y colegas míos”, sentenció Scherer Ibarra.

“En su insidia, Díez Gargari se ha valido de información falsa y tergiversada con la que Sánchez Cordero y Gertz Manero han intentado establecer una falsa red de extorsión y corrupción en la que sólo se reflejan ellos mismos”, concluye el exconsejero de Presidencia.

“Yo pregunto: si Jorge Carrasco, director de Proceso, conocía el texto de fecha 13 de diciembre de 2021, firmado por Scherer y dirigido a Raymundo Riva Palacio, ¿por qué publicó hoy su artículo en Proceso? ¿Publicó falsedades deliberadamente?”, reviró Díez Gargari.