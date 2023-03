El FBI ofrece recompensa de 20 mil dólares por datos de mujer secuestrada en Colima

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 20 de marzo (La Opinión).– El FBI ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares a cambio de información que conduzca a la ubicación física de una mujer estadounidense que se cree fue secuestrada en México hace más de un mes, de acuerdo con información publicada en la página web de la Oficina de Campo de Los Ángeles.

Las autoridades informaron la semana pasada que María del Carmen López, de 63 años de edad, fue secuestrada el 9 de febrero de su casa en Pueblo Nuevo, Colima, México.

López, quien nació en México pero tiene la ciudadanía estadounidense, mide 1.70 metros, pesa unos 65 kilos, tiene el pelo rubio, los ojos marrones y lleva tatuado permanentemente un delineador de ojos, según el aviso publicado por el FBI.

The #FBI is offering a #reward of up to $20K for information that leads to the location of Maria del Carmen Lopez, 63, who was allegedly #kidnapped from a residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on 2/9. Lopez is an American citizen with ties to #SoCal. https://t.co/TbJDuPP7hA

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 16, 2023