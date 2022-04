EU gastará millones en plantas nucleares. Será su opción a combustibles fósiles

Por Jennifer McDermott y Matthew Daly

WASHINGTON (AP).— El Gobierno de Estados Unidos lanzará un programa de seis mil millones de dólares para rescatar las centrales nucleoeléctricas que están riesgo de cerrar, citando la necesidad de seguir usando la energía nuclear como una fuente libre de carbono que ayuda a combatir el cambio climático.

Se abrió un proceso de certificación y licitación el martes para un programa de crédito nuclear civil destinado a rescatar a los propietarios u operadores de reactores nucleares en dificultades financieras, según dijo el Departamento de Energía de Estados Unidos en exclusiva a The Associated Press, poco antes del anuncio oficial. Es la inversión federal más grande para rescatar centrales nucleares en dificultades financieras.

Los propietarios u operadores de reactores nucleares que tengan previsto cerrar por problemas económicos pueden solicitar los fondos para evitar un cierre prematuro. La primera ronda de adjudicaciones dará prioridad a los reactores que ya han anunciado planes de cerrar.

La segunda ronda se abrirá a instalaciones con mayor riesgo económico. El programa se financió a través del acuerdo de infraestructura de mil millones de dólares del Presidente Joe Biden, que promulgó en noviembre.

Bravo @GovEvers for this historic moment. #Wisconsin is sure to become a clean energy leader in our nation with this kind of leadership 😉⚡ https://t.co/d9s6zwDCWD

“Estamos utilizando todas las herramientas disponibles para conseguir que este país funcione con energía limpia en 2035, y eso incluye dar prioridad a nuestra flota nuclear existente para permitir la generación continua de electricidad sin emisiones y la estabilidad económica de las comunidades que lideran este importante trabajo”.

La mayoría de los estados, alrededor de dos tercios, señalaron que la energía nuclear, de un modo u otro, ayudará a sustituir a los combustibles fósiles. Una decena de reactores nucleares comerciales de Estados Unidos han cerrado en la última década antes de que expiraran sus licencias, en gran parte debido a la competencia del gas natural (que es más barato), a las enormes pérdidas operativas causadas por los bajos precios de la electricidad y al aumento de los costes, o al coste de las reparaciones importantes.

Eso ha provocado un aumento en las emisiones en esas regiones, una peor calidad de aire y la pérdida de miles de empleos bien remunerados, lo que supone un golpe económico para las comunidades locales, según el Departamento de Energía. Una cuarta parte o más de las instalaciones están en peligro, añadió la agencia. Los propietarios de siete reactores actualmente en funcionamiento ya han anunciado planes para retirarlos para 2025.

.@POTUS + @ENERGY have forged partnerships with the private sector and started innovation challenges so that our nation can gain energy independence and security. Some of these include:

🌎 Energy EarthShots

🏢 Building Performance Standards Coalition

🍃 Better Climate Challenge

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) April 19, 2022