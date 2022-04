Muse sustituirá a Foo Fighters como headliner del festival Rock in Rio Lisboa

Lisboa, 19 de abril (EFE).- El trío británico Muse volverá a Portugal a través del Rock in Rio Lisboa, donde sustituirá a Foo Fighters como uno de los cabezas de cartel después de que la banda estadounidense cancelara su participación por la muerte de su batería, Taylor Hawkins.

La organización del festival confirmó este martes, en un comunicado, que el grupo británico actuará el primer día de la 9ª edición del festival, que tendrá lugar los días 18, 19, 25 y 26 de junio en el Parque da Bela Vista de la capital, “actuando en vez de los previamente anunciados Foo Fighters”.

Muse are confirmed for June 18th at Main Stage 🙌😉 On this day they join The National, Liam Gallagher and Xutos & Pontapés for a remarkable comeback to Bela Vista Park 🤩🎉

More informations about tickets available at https://t.co/ZzEGdS0pN5 pic.twitter.com/CmLHJ63uhP

— Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) April 18, 2022