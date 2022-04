¿Quién mató a Sara? 3, Stranger Things 4 y más... llegarán a Netflix en mayo

En cuanto a la selección de largometrajes, la plataforma sorprendió al incluir únicamente títulos originales como Cuarentones, El arma del engaño, The Perfect Family, A la mierda el amor… otra vez, Que tengas buen viaje, entre otros.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- A casi nada —un mes— de llegar a la mitad del 2022, Netflix compartió la lista de estrenos que aterrizarán a su catálogo a partir de los primeros días de mayo.

Las primeras entregas de finales de series tan esperados como el de Stranger Things, la última tanda de episodios de ¿Quién mató a Sara?, la nueva entrega de Love, Death & Robots o el esperado estreno de Bienvenidos a Edén son sólo algunas de las producciones que prometen atrapar a los suscriptores del servicio de VOD a lo largo del quinto mes del año.

En cuanto a la selección de largometrajes, la plataforma sorprendió al incluir únicamente títulos originales como Cuarentones, El arma del engaño, The Perfect Family, A la mierda el amor… otra vez, Que tengas buen viaje, entre otros.

Asimismo, Netflix compartió los títulos de los juegos que estrenará en las tiendas de aplicaciones Google Play para usuarios de dispositivos Android a nivel mundial. Con esto, la plataforma pretende expandir sus horizontes para conquistar a otro tipo de público

A continuación te compartimos la lista de títulos completa que arribarán a Netflix próximamente.

SERIES

· El marginal: Temporada 5 (4/5/2022)

· The Circle: EE. UU. – Temporada 4 (4/5/2022 – Episodios semanales)

· El Pentavirato (5/5/2022)

· Bienvenidos a Edén (6/5/2022)

· El sonido de la magia (6/5/2022)

· 42 días en la oscuridad (11/5/2022)

· Bling Empire (13/5/2022)

· El abogado del Lincoln (13/5/2022)

· Amor en el espectro: EE. UU. (18/5/2022)

· ¿Quién mató a Sara?: Temporada 3 (18/5/2022)

· Insiders: Temporada 2 (19/5/2022)

· Love, Death & Robots (20/5/2022)

· Stranger Things: Temporada 4 Volumen 1 (27/5/2022)

PELÍCULAS

· Cuarentones (4/5/2022)

· Marmaduke (6/5/2022)

· Incompatibles 2 (6/5/2022)

· El arma del engaño (11/5/2022)

· El año de mi graduación (13/5/2022)

· Instinto peligroso (18/5/2022)

· The Perfect Family (18/5/2022)

· Un maridaje perfecto (19/5/2022)

· A la mierda el amor… otra vez (20/5/2022)

· Que tengas buen viaje (23/5/2022)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Accidente nuclear (4/5/2022)

· Animales bebés (5/5/2022)

· Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror (18/5/2022)

· El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas (19/5/2022)

NIÑOS Y FAMILIA

· Monster High: Monstruo York (1/5/2022)

· Barbie en una aventura de sirenas 2 (1/5/2022)

· Octonautas: Misión en la Tierra – Temporada 2 (2/5/2022)

· Turbo (16/5/2022)

· Sailor Moon S (18/5/2022)

· Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna (19/5/2022)

· My Little Pony: Deja tu marca (26/5/2022)

· Un mar de amor (30/5/2022)

ANIME

· Vampire in the Garden (16/5/2022)

· One Piece: Nuevos Episodios (22/5/2022)

GAMES

· Dragon Up (Próximamente)

· Exploding Kittens – The Game (Próximamente)

· Moonlighter (Próximamente)

· Townsmen – A Kingdom Rebuilt (Próximamente)