Agentes abaten a un “intruso” en residencia del Embajador de Perú en Washington, EU

Washington, 20 de abril (EFE).- Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon este miércoles contra un intruso en la residencia del Embajador de Perú en Washington DC, quien perdió la vida a causa de los impactos de bala.

Fuentes cercanas a la legación diplomática dijeron a Efe que el Embajador Oswaldo de Rivero y sus familiares “se encuentran en buen estado de salud”.

El Portavoz del Servicio Secreto de EU, Anthony Guglielmi, informó en un mensaje en Twitter que, “tras una confrontación”, agentes de este cuerpo abrieron fuego contra un intruso poco antes de las 08:00 horas en una dirección, que coincide con la de la residencia del Embajador peruano.

Officer involved shooting – following a confrontation, uniformed division officers shot a reported intruder at a residence in the 3000 block of Garrison St NW shortly before 0800. Public information officers en route to the scene. No injuries reported to officers. pic.twitter.com/DF3iwz9j7x

