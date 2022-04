“Ser blanca, privilegiada y libre es difícil en México”, dice Sofía Niño de Rivera

La famosa standupera mexicana se defendió de las críticas y polémicas en las que ha estado envuelta por algunos de sus chistes durante sus shows, argumentando que ser comediante en el país “es difícil porque te van a criticar desde todos lados”.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La comediante Sofía Niño de Rivera se defendió de las críticas que sus chistes de stand up le han generado durante sus shows, argumentando que en la actualidad una persona puede ser juzgada por hacer comedia y lo difícil que es “ser mujer, blanca, privilegiada y libre” en México.

Durante una entrevista para el programa de YouTube con Yordi Rosado, la famosa comediante mexicana habló sobre todas las polémicas en las que ha estado envuelta por soltar ciertos chistes, como la vez que mencionó que recibía un “terrible” sueldo de 30 mil pesos trabajando en publicidad.

“Sí [tiene un costo alto] sobre todo en un país donde ser mujer, blanca […] comediante y libre, las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país, me refiero con libertad de expresión […] es difícil porque te van a criticar desde todos lados, tanto mujeres como hombres porque tú hablas de sus realidades y sus heridas”, mencionó Niño de Rivera.

Asimismo, Sofía defiende a la comedia mencionando lo complicado que es soltar un chiste sin que alguna parte de la sociedad terminé ofendido, debido a que el stand up expone sensibilidades, inseguridades y heridas.

“Qué difícil vivir en un mundo, donde hay tantas diferencias de creencias, de opiniones, traumas, heridas […] hay muchísimos miedos que entiendo y entonces se agarran de otras cosas para sobrevivir, qué difícil tratar de […] de que no te odie todo el mundo sino tratar de no ofender a nadie, es muy difícil[…] yo pongo y que se ofenda quien sea, o sea no puedes hacer nada más”, añadio la comediante.

Asimismo, Niño de Rivera tachó de racista y machista a la industria del entretenimiento en México.

“No les gusta que una mujer hable de éxito y decir: ‘sí, soy una chingona’, me dicen: ‘¡qué mamona!, ¡qué falta de humildad!’. La palabra humildad es muy grande en este país, si no la tienes puf, entonces como digo estas cosas les molesta”, concluyó.

SOFÍA NIÑO DE RIVERA DESATA POLÉMICA AL RECORDAR SU “TERRIBLE” SUELDO DE 30 MIL PESOS

El pasado mes de enero, la comediante criticó durante una entrevista a las agencias de publicidad del país, luego de asegurar que un sueldo de 30 mil pesos mexicanos al mes es “mal pagado”.

Durante una entrevista para el podcast Dementes cuando la standupera habló sobre sus inicios en el mundo de la comedia y cómo fue su crecimiento en el stand up.

“Cuando fui a Nueva York y conocí a Calling Came que traje a México para hacer stand up en inglés acá, ahí decidí renunciar, vendí mi coche y ahí dije ya soy comediante”, relató.

No obstante, Niño de Rivera contó que antes de iniciar en la comedia ella trabajó en una agencia de publicidad, que posteriormente abandonó para cumplir su sueño de ser comediante.

“Yo en la agencia hacia clown, pero es muy diferente y ahí si la verdad no ganaba nada de dinero, y mientras estaba en clown fue donde estuve en contacto con hacer reír, hacer algo sin hablar y que la gente se riera, yo sabía que causar eso en las personas me llenaba, pero sabía que no iba a ser clown toda mi vida y después ya giré al stand up”.

Asimismo, la comediante detalló que cuando era “godín”, vivía en un departamento de la Condesa, en Ciudad de México y que, al perseguir su sueño, tuvo que vender su carro para solventar los gastos, “en las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años, entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años para lograrlo, además de estar aguantando conductas machistas en la industria”, aseveró.

Sofía Niño indicó que tuvo que hacer varios sacrificios para dedicarse a lo que realmente le gusta: “tienes que estar dispuesto a tragar mierda y decir, sí, pero de todas maneras me está gustando”.