Monreal pide a Morena no “profundizar odio” contra diputados que no aprobaron reforma

Monreal hizo un llamado a sus compañeros de Morena a actuar con serenidad y prudencia.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal criticó la campaña emprendida por su partido para exhibir a los diputados que votaron en contra de la iniciativa de la Reforma Eléctrica, y advirtió que no es conveniente “profundizar el odio ni el encono”.

“Yo no profundizaría el encono, ni tampoco el odio, yo me inclino más por la reconciliación”, dijo en entrevista a medios el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Además, hizo un llamado a sus compañeros de Morena a actuar con serenidad y prudencia, ya que le están dificultando los acuerdos en el Senado para construir las mayorías calificadas que se requieren.

“¿Cómo si les escupo o lo insultó, les pido que se siente conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos. Pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada”, añadió.

Monreal denunció que los ataques de Morena a los partidos de oposición le están impidiendo construir las mayorías calificadas para aprobar reformas constitucionales y enfrentar los “grandes desafíos” de México.

“Busquemos caminos de entendimiento racional, no caminos de confrontación estéril”, demandó.

También, recomendó a los legisladores de Morena que en todas las reformas se dialogue para conseguir buenos resultados en el Senado.

El pasado 18 de abril, la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández aseguró que el pueblo de México tiene derecho a saber quiénes fueron los diputados de la oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros creemos que el pueblo de México tiene derecho a saber que la votación que han decidido tomar en esta ilógica disputa política es una traición a la patria, no es un berrinche, no es una votación contra el Presidente, contra (Manuel) Bartlett, (director de la CFE), como decían. Es una posición política, ideológica de servir a los intereses económicos y no a los intereses nacionales”, dijo Hernández en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Además, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que el partido emprenderá una campaña para exhibir a las y los diputados de la oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, a quienes calificaron de “traidores a la Patria”.

En conferencia de prensa, Delgado solicitó a las y los legisladores de la Cuarta Transformación (4T) que vayan a los seis estados donde habrá elecciones para Gobernador este año y “den testimonio” de cómo se desarrolló la votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Queremos que la gente, que el pueblo, vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la espalda a nuestros hijos, quién le dio la espalda a nuestros nietos”, sentenció.

La Senadora de Morena confirmó lo dicho por Mario Delgado y aseguró que la campaña tendrá especial énfasis en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades que tendrán elecciones para Gobernador el próximo mes de julio.