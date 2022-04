Influencer acusa a Juan José Origel por abusar sexualmente de él cuando tenía 16 años

Durante una entrevista, el youtuber denunció que cuando tenía 16 años de edad, el periodista de espectáculos abuso sexualmente de él.

Mérida, 20 de abril (PorEsto).- Raúl Soto, mejor conocido como Peraki, denunció que fue abusado por Juan José Origel cuando tenía 16 años de edad. El influencer detalló el día en el que fue violentado sexualmente por el periodista de espectáculos.

En entrevista con Luis Magaña, el joven relató que su niñez la vivió en un mundo de violencia, drogas y violaciones por lo que normalizó esta situación; sin embargo, fue adoptado por un actor de Veracruz, donde comenzó a relacionarse en el medio artístico.

“Me empecé a involucrar con gente más adulta que yo, después me metí en muchos problemas y la familia que me adoptó me corrió de la casa y fue cuando empecé a prostituirme cuando tenía 16 años. Iba a fiestas con políticos y famosos, hasta que me mandaron a la Ciudad de México, donde conocí a Juan José Origel”, indicó.

El joven confesó que llegó a una casa y lo metieron a una habitación, donde ya lo esperaba Origel, quien le pidió que le diera placer sexual como un regalo de cumpleaños.

“Fue la única vez que me metí con él. No me dijo su nombre pero yo sabía quien era. Empezó con carños y me pidió que me quitara la ropa. Hubo una relación sexual”, detalló.

PERAKI SOTO DENUNCIÓ A JUAN JOSÉ ORIGEL

El influencer indicó que en su momento denunció al conductor; sin embargo, nunca tomaton en cuenta su declaración, pues las autoridades consideraron que fue algo que se buscó por estar metido en drogas.

“Tengo 5 o 6 años haciendo esta denuncia contra abuso infantil, pero me han tratado de lo pero. Yo creía que esa práctica era algo normal, pues era menor de edad”, dijo.

