Óscar de la Hoya es demandado en EU por agredir sexualmente a una exempleada

Madrid, 20 de abril (EFE).- El exboxeador Óscar de la Hoya fue demandado por una extrabajadora de Casa Mexico Enterprises, una compañía de tequila de la que es socio, por presuntamente agredirla sexualmente en dos ocasiones en 2020, informó este miércoles Los Angeles Times.

El diario estadounidense informó que la demanda a De la Hoya fue interpuesta en la Corte Superior de Los Ángeles.

La probable víctima aseguró que durante un viaje a México en marzo de 2020 a visitar la fábrica de Casa Mexico, De la Hoya acudió a su cuarto con los pantalones en las rodillas y se metió en su cama, tras lo cual la mujer lo sacó de esta y lo regresó a su dormitorio.

