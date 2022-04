“Ahora resulta que soy alquimista”: Zaldívar rechaza mal conteo de votos sobre la LIE

El Ministro presidente aseguró que cada Ministro y Ministra es responsable de su votación y no hubo ningún tipo de comentario para contradecir el conteo de los votos durante la sesión donde se discutió la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó haber contado mal los votos que definieron la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y aseguró que las descalificaciones que se han hecho sobre la votación son mentiras para descalificar una decisión que no les gusta.

“Me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar ocho votos en siete, y todos los 10 ministros y ministras simplemente están ausentes, no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir ‘¿son 8 votos?’. Quienes me quieren denostar con que conté mal los votos a quien están denigrando es a los ministros y ministras; ahora resulta que soy alquimista y convierto ocho votos en siete. No, ahí está la grabación, seis horas de sesión, ahí está cómo votó cada quien”, dijo el Ministro en su conferencia de prensa mensual.

El pasado 7 de abril, la SCJN declaró constitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al darle prioridad en el orden de despacho de la energía, así como otros importantes asuntos.

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo, pero fue impugnada.

El día de ayer comenzó a circular en diversos medios de comunicación la versión de que el Ministro Zaldívar contó mal los votos, ya que el Ministro González Alcántara votó en contra de esta reforma.

Ante esta situación, el Ministro Zaldívar hoy explicó que si el voto hubiera sido mal recibido o malinterpretado, el Ministro González Alcántara en ese momento tuvo que haber dicho ‘“mi voto es por la invalidez”, pero no dijo nada.

“Todo el pleno aceptó que no había ocho votos, y no sólo eso, pasamos a los puntos resolutivos donde se desestima la acción y esos resolutivos se votaron por unanimidad. Quiere decir que los 11 ministros y ministras estábamos en la lógica de que no había los ocho votos”, destacó el Ministro.

“Me parece patético que después de esto un Ministro diga ‘mi voto se contó mal’, ¿estaba dormido durante la sesión? Cada quien es responsable de su voto”, agregó Zaldívar.

El Ministro presidente insisitió en que los ministros realizaron dos sesiones privadas para analizar el acta, pues los integrantes del máximo tribunal pidieron revisar a detalle todo lo que se dijo en la sesión pública.

Dijo que él como presidente de la Corte no computa los votos “ni es niñera de nadie” y sostuvo que las críticas intentan denostar al máximo tribunal en su conjunto.

LA VOTACIÓN DE LA LEY

La constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, votada el 7 de abril, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables.

Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.

Aunque en la SCJN hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional.

Esta votación del 7 de abril fue solamente sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores, por lo que la Suprema Corte debía resolver sobre una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual se sobreseyó el lunes, y la controversia constitucional interpuesta por el estado de Colima, que se desechó el martes.

Además, el martes, la Suprema Corte de Justicia confirmó que, tras revisar la sesión del organismo del 7 de abril, se mantiene vigente la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

“El pleno de la SCJN aprueba por unanimidad de votos el acta de la sesión del 7 de abril”, remarcó el Alto Tribunal en un breve boletín.

Los anuncios del sobreseimiento de estas controversias constitucionales se producen tras el fracaso el domingo en el Legislativo de la reforma eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.