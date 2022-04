A$AP Rocky, novio de Rihanna, es arrestado en EU por supuesta relación en un tiroteo

Por Stefanie Dazio

LOS ÁNGELES, 20 de abril (AP).- El rapero A$AP Rocky fue arrestado el miércoles por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en relación con un tiroteo ocurrido en Hollywood el año pasado, dijeron las autoridades.

El artista, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, fue detenido bajo sospecha de agresión con un arma mortal, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado.

Mayers, de 33 años, era buscado por un tiroteo del 6 de noviembre de 2021 surgido por una pelea. Está acusado de disparar un arma de fuego contra un conocido, quien sufrió una herida menor y luego buscó atención médica, dijo la policía.

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 20, 2022