VIDEO: La Bruja Escarlata de Marvel protagoniza nuevo avance de Dr. strange 2

MADRID, 20 de abril (EuropaPress).- Marvel Studios ha lanzado un nuevo avance de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Un spot para televisión con metraje inédito que, entre otros detalles, ha revelado que Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, acabará atrapada en la Dimensión Espejo.

Además de mostrar a Strange combatiendo las mortíferas criaturas que amenazan con destruir el mundo o el regreso de la Christine Palmer de Rachel McAdams, en sus escasos 30 segundos de duración, el nuevo adelanto del filme dirigido por Sam Raimi también ha dejado entrever el oscuro y letal lugar en el que se verá atrapada Wanda Maximoff: la Dimensión Espejo.

Como los fans del Universo Cinematográfico Marvel ya sabrán, se trata de una dimensión paralela dentro del Multiverso que permite a los usuarios que en ella se encuentren perfeccionar sus habilidades místicas o entablar batalla contra sus enemigos sin poner en riesgo a nadie de su alrededor.

Pero también puede suponer una prisión que de la que es difícil escapar… tal y como le ocurrió al propio Strange en Spider-Man: No Way Home. Y es que, tal y como puede verse en el breve clip, Wanda Maximoff se encuentra sin poder salir de ella.

No hay que olvidar que parte de la trama de Doctor Strange 2 conectará con los hechos acontecidos al final de WandaVision, ya que en la escena postcréditos, mostraba a Wanda desentrañando los secretos que albergaba en su interior el Darkhold.

Teniendo esto en cuenta, no resultaría extraño que en su interés por poner en práctica todo lo aprendido en el poderoso y oscuro libro para rescatar a sus hijos, Tommy y Billy, la Bruja Escarlata termine en algún momento desterrada al mismo reino místico en el que Peter Parker dejó atrapado al Strange de Benedict Cumberbatch en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

Por otro lado, el “Hechicero Supremo” de Marvel, encontrará a una nueva aliada en la America Chavez de Xochitl Gómez, con quien compartirá sus conocimientos sobre el multiverso.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura llegará a los cines el próximo 6 de mayo. Además de estar protagonizada por los ya mencionados, Rachel Palmer y Sir Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier de los X-Men regresan al UCM.

