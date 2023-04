Hija de Monreal regala a Sandra Cuevas colección de peluches con la imagen de su papá

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- Catalina Monreal, activista e hija del Senador Ricardo Monreal, le entregó a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, una caja con una colección de muñecos del legislador morenista.

La mandataria de la demarcación capitalina publicó en su cuenta de Twitter una foto junto con Catalina Monreal, la cual aprovechó para extender su agradecimiento por el regalo recibido.

En la fotografía publicada puede verse a la Alcaldesa de oposición junto con la activista, mientras que ambas sostienen una caja con cinco muñecos “monrealitos” vestidos de distinta forma, además de haber uno dorado.

“Tu corazón monrealista vale oro”, puede leerse en la inscripción de la caja donde vienen los peluches.

Sandra Cuevas ha sido vinculada con el Senador Ricardo Monreal, quien gobernó la Alcaldía Cuauhtémoc de 2015 a 2018 y con quien también se relacionó al Alcalde en esa demarcación Néstor Núñez, a quien Morena le cerró la puerta para la reelección.

El impedir la reelección de Núñez fue atribuido a una decisión dentro de la cúpula morenista para cerrarle el paso al avance de Monreal en la capital, la cual buscó gobernar en 2018. Las mismas versiones refieren que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, optó por una alianza con el grupo de los bejaranos, por lo cual impulsó a Dolores Padierna para ser Alcaldesa en Cuauhtémoc.

En respuesta, advierten los reportes, el Senador Monreal operó a favor de Cuevas, quien para sorpresa de la cúpula morenista le arrebató el centro de la Ciudad de México a Padierna, uno de los cuadros más experimentados del partido que gobernó esa demarcación como Jefa Delegacional de 2000 a 2003.

“Lo considero un jefe político, un jefe moral y lo voy a seguir diciendo, lo considero así por lo que representa en el país, no solamente en la Cuauhtémoc o la Ciudad de México, por lo que significa en la política mexicana, pero de eso a que él me haya puesto aquí, eso es una mentira y sé que lo van a seguir utilizando. Sin embargo, yo sí pido que cuando alguien haga una aseveración lo demuestre porque una foto no dice nada”, comentó al sitio La Silla Rota.