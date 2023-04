Los cargos contra hijos del “Chapo” en EU revelan cómo crearon consorcio de fentanilo

Por Steven Dudley

Ciudad de México, 20 de abril (InSightCrime).- Los fiscales estadounidenses han apuntado a una de las empresas narcotraficantes más poderosas de México, “Los Chapitos”, en una serie de imputaciones que revelan la historia del grupo y la evolución global del tráfico de fentanilo.

Los cinco escritos de acusación dados a conocer el 14 de abril vienen de tres distritos judiciales federales de Estados Unidos: el Distrito de Columbia, Distrito del norte de Illinois, y el Distrito del sur de Nueva York (SDNY), y relatan en detalle los actos delictivos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, conocidos en conjunto como “Los Chapitos”, así como diversos cómplices y aliados en un amplísimo espectro geográfico y cronológico.

Debe señalarse que el Distrito Norte de Illinois designa a los cuatro hijos como “Los Chapitos”, mientras que el SDNY sólo nombra a los tres primeros como “Los Chapitos”; el SDNY también acusa a Iván Archivaldo y a Jesús Alfredo en un escrito de imputación aparte y a Ovidio en otro.

También los cargos son muy distintos: el Distrito Norte de Illinois acusa a los cuatro de tráfico de cocaína, metanfetaminas y cocaína, entre otros cargos, e intercala detalles sensacionalistas, como dar personas vivas como comida a los tigres, mientras que el SDNY acusa de tráfico de fentanilo a los tres y a numerosos cómplices y suministra detalles excelentes sobre su modus operandi y su historia.

Después de revisar cuidadosamente los escritos de acusación, estas son las cinco conclusiones principales:

1. “Los Chapitos” se convirtieron en “Los Chapitos” en 2008

Fue en ese año que, según el Distrito Norte de Illinois, “Los Chapitos” enviaron diez toneladas de cocaína por el “Pacífico” hacia Estados Unidos. Poco después, se dice que llevaron otras cinco toneladas por esa misma ruta del Pacífico.

El momento es importante. En enero de 2008, las autoridades mexicanas capturaron a Alfredo Beltrán Leyva. Poco después, liberaron a Iván Archivaldo Guzmán Salazar por un tecnicismo. La Organización Beltrán Leyva (OBL) vio eso como una señal de que el infame padre de Guzmán Salazar, Joaquín “El Chapo” Guzmán —quien no estaba como ahora encarcelado— había cambiado con las autoridades a Alfredo por Iván.

Se desató la guerra. Cientos murieron, incluido otro hijo del “Chapo”, quien cayó muerto por una ráfaga de balas cuando salía de un centro comercial en Culiacán. En medio de este embrollo familiar, “Los Chapitos” se foguearon en el arte de la guerra, tanto como en el de los negocios.

En estos días, “Los Chapitos” tienen presencia literalmente por doquier, según el Distrito Norte de Illinois, y ahí se incluye a Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y, por supuesto, a Mexico. También estaban en Texas, Illinois, California, Nueva Jersey y Arizona, entre otros lugares, para el trasiego de cocaína, metanfetaminas y mariguana. El Distrito Sur de Nueva York, por su parte, dice que tienen presencia en 45 países.

2. La síntesis de fentanilo en México inició en 2014

Según el SDNY, esto ocurrió en una “modesta casa de Culiacán” bajo la supervisión de “Los Chapitos”. A éste le siguieron más experimentos en un laboratorio clandestino en Durango, que se usaba para elaborar metanfetaminas, dicen los fiscales.

Esta afirmación es increíble por muchas razones, de las cuales una importante es porque, al día de hoy, las autoridades mexicanas, incluido el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, insisten que los grupos criminales mexicanos no sintetizan fentanilo en México.

Pero también es poco creíble por la presunta fecha de inicio. El consumo de fentanilo en Estados Unidos despegó en 2014 (las estadísticas de sobredosis de 2015 en Estados Unidos fueron el primer indicio de la magnitud del problema) y no ha cesado, lo que pondría a “Los Chapitos” al frente de la crisis del fentanilo.

Sin embargo, aunque esa narrativa tenga muchos adeptos en Washington, la realidad podría ser un poco más compleja. Cuando se inició el consumo de fentanilo en Estados Unidos, este se producía en China y llegaba directamente al país del norte sin participación de organizaciones criminales mexicanas.

Más aún, “Los Chapitos” tendrían unos 20 o 30 años en 2014, muy jóvenes para cualquier negocio y sobre todo para supervisar una operación incipiente de fentanilo por su cuenta antes de que el Gobierno chino comenzara a aplicar medidas estrictas para regular el fentanilo y los análogos de fentanilo, lo que no sucedió en propiedad, sino hasta 2019.

U.S. Attorney announces charges against leadership of the Sinaloa Cartel and 25 other defendants in massive fentanyl importation and trafficking conspiracieshttps://t.co/AsvjUE5jjQ

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 14, 2023