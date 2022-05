Pueblo seri rechaza propuesta de AMLO sobre suspensión de cacería de borrego cimarrón

Hermosillo (México), 19 may (EFE).- El pueblo indígena seri, en el estado mexicano de Sonora, no está de acuerdo con la suspensión de la lucrativa cacería del borrego cimarrón, que cada año significa ingresos millonarios, y cambiarla por safaris turísticos a la Isla del Tiburón, la más grande del país, como lo ha propuesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El consejo de ancianos y el Gobernador de la comunidad indígena comca’ac (seri) se han negado a aceptar esta condición que forma parte de las negociaciones del Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, con el que se busca resolver los rezagos históricos de Punta Chueca (Hermosillo) y El Desemboque (Pitiquito), comunidades ubicadas en la costa del Mar de Cortés.

Cada año, decenas de cazadores extranjeros pagan entre 50 mil a 60 mil dólares (entre un millón y 1.2 millones de pesos) para entrar al territorio, que protege la guardia tradicional seri, y dispararle a un borrego cimarrón (ovis canadensis).

Esa actividad representa ganancias millonarias que supuestamente deberían beneficiar a estos pueblos indígenas, sin embargo, el destino de estos recursos es un misterio.

El miércoles, en su conferencia de todos los días, López Obrador reconoció que no había recibido una respuesta de las autoridades tradicionales de la comunidad comca’ac (seri) a su propuesta de suspender la cacería del borrego cimarrón para cambiarla por safaris fotográficos a la Isla del Tiburón.

López Obrador aceptó que no será lo mismo en términos económicos, pero apuntó que su Gobierno les ofrece ayudarlos para que tengan ingresos y que ayuden como guías de turistas de personas que quieran “conocer esas bellezas naturales, esa costa de Sonora, y la importancia de esa cultura”.

RESPUESTA NEGATIVA

En el programa 60 segundos, transmitido en Facebook, el Gobernador de la nación comca’ac, Joel Barnett Morales, afirmó que el tema se ha discutido con autoridades federales y estatales a quienes les informó que las autoridades tradicionales indígenas rechazaron la propuesta Presidencial sobre el borrego cimarrón.

“Hablé con [Alfonso] Durazo [Gobernador de Sonora] sobre el tema de la cacería, y me agarré [discutí] con él, no me importaba si es Gobernador o no, le dije que yo no esperaba esto, porque de todo lo que estábamos haciendo al final yo no pensaba qué iba a hacer a cambio de esto [suspender la cacería]”, explicó en el programa.