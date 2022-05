Kamala Harris advierte que fallo contra el aborto tendrá “efecto real” sobre mujeres

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS).- La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha reunido este jueves con proveedores de servicio de aborto y ha advertido que revocar el histórico fallo “Roe versus Wade”, que reconoce el derecho constitucional a la interrupción del embarazo, tendrá un “efecto real e inmediato” sobre las mujeres en todo el país.

Harris, quien ha conversado este jueves de forma virtual con médicos, enfermeras y defensores de los derechos reproductivos, ha senteciado que lo planteado en el borrador filtrado por el Tribunal Supremo “representa una amenaza, no solo para las mujeres, sino para todos los ciudadanos americanos”.

De esta forma, ha indicado que la posible revocación del histórico fallo de “Roe versus Wade” “abre la puerta” a restringir otros derechos, como el del matrimonio igualitario o el derecho a usar métodos anticonceptivos.

Today, Oklahoma passed a law effectively banning abortion from the moment of fertilization—the latest in a series of blatant attacks on women by extremist legislators. It has never been more urgent that we elect pro-choice leaders at the local, state, and federal level.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 19, 2022