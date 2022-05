“Asesora a Menchaca”: Rubén Moreira responde a declaraciones de su hermano Humberto

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, respondió a las declaraciones de su hermano Humberto Moreira, quien dijo que la candidata de la oposición a la Gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, perderá ante el candidato de Morena Julio Menchaca dos a uno en las próximas elecciones.

Asimismo, atribuyó la inclinación hacia Julio Menchaca por parte de Humberto Moreira debido al vínculo laboral que tiene con el candidato por Morena. “Sé que asesora al señor Menchaca, es su asesor financiero a través del señor Tello”, dijo.

A pesar de la polémica por las declaraciones de su hermano —así como la ruptura de su relación como hermanos—, Rubén Moreira señaló que “cada quién es libre”, por lo que sólo le da importancia al porvenir del estado de Hidalgo.

“Tenemos que evitar que la violencia llegue acá, tenemos que evitar que el narcotráfico llegue a Hidalgo, tenemos que evitar que las mujeres de Hidalgo sean asesinadas, eso es lo que representaría Menchaca”, añadió.

EL CONFLICTO ENTRE LOS MOREIRA

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, cuestionó la unión entre el PRI y Partido Acción Nacional (PAN). “¿Cómo se van a unir el PRI y el PAN? No sólo en Hidalgo, sino en otros estados. Yo estoy alejado de la política, yo tengo un cirio pascual para que gane Julio Menchaca en Hidalgo“, dijo.

Carolina Viggiano, candidata por la alianza del PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), es cuñada de Moreira por parte de su hermano Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, quien dijo que espera que la política sea derrotada.

“Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa y ella me escogió a mí, pero no, ni a los hermanos escoge uno, pero en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno, un hombre honesto, un hombre preparado”, opinó.