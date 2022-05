VIDEO: “Me enamoré al instante”. Britney Spears narra su encuentro con niña en México

Después de anunciar la lamentable pérdida del bebé que esperaba con el modelo Sam Asghari, Britney Spears regresó a las playas mexicanas para vacacionar, lugar en donde compartió un momento muy emotivo con una pequeña niña mexicana.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- La cantante Britney Spears se encuentra de vacaciones en México, esto después después de anunciar la pérdida del bebé que esperaba junto a su prometido Sam Asghari, por lo que compartió un emotivo momento con una niña mexicana.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Baby One More Time” publicó una historia en la que aparece en playas de Cancún, México, cargando a una niña pequeña.

De acuerdo con la propia cantante, la niña la vio y le extendió los brazos para que la cargara, por lo que no pudo rechazarla, ya que le generó sorpresa y ternura.

¡Chécalo! @britneyspears publicó un video en IG en el que muestra un encuentro que vivió en Cancún, México, con una menor que al verla “le extendió los brazos” para que la cargara, lo que causó que Spears “se enamorara” al instante. pic.twitter.com/c54tOwkmbS — JavierPozaInforma (@pozainforma) May 20, 2022

“Este es un mal video que armé de México… estuvo buenísimo. Te juro que con esta bebé estuvo increíble. La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara. Fue tan raro… me miró desde lejos y tuve que acercarme… Me quedé allí y luego ella extendió los brazos […] la besé y me enamoré al instante”, narró Britney Spears en el video.

Asimismo, mencionó que la mamá de la niña estaba presente, y aunque la pequeña le demostró que quería estar con ella, no pudo cargarla por más tiempo.

BRITNEY SPEARS ANUNCIA LA PÉRDIDA DE SU BEBÉ

El pasado 14 de mayo, la cantante y su prometido, el modelo Sam Asghari, anunciaron la lamentable pérdida del bebé que estaban esperando desde abril.

A través de sus redes sociales, la cantante y actriz compartió el anuncio sobre la triste noticia.

“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre”, se lee en dicho comunicado.

Asimismo, Sam y Britney explicaron que tal vez debieron esperar más tiempo antes de anunciar el embarazo.

“Probablemente debimos esperar más tiempo antes de anunciarlo, hasta estar más seguros del embarazo, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia”, escribieron.

Ambos agradecieron a todos por su gran apoyo que les han brindado, tanto a Britney con su proceso legal, como a la pareja quienes anunciaron el 11 de abril la espera del bebé.

“El amor del uno por el otro es nuestra mayor fuerza en esta situación, seguiremos tratando de expandir nuestra bellísima familia, estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Amablemente les pedimos privacidad durante estos momentos tan difíciles”, concluyeron.

Britney Spears vive una nueva etapa de su vida después de ganar su tutela en un juicio contra su propio padre, asimismo, la “princesa del pop” está apunto de llegar al altar con su prometido Sam Asghari.