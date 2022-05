ECDC contabiliza 132 casos de la hepatitis infantil de origen desconocido en Europa

Madrid, 20 de mayo (Europa Press).- El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados por el momento 132 casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en niños en los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), a fecha de 19 de mayo.

