Poniatowska, 90 años: Hay muchísimos deseos de escribir; trabajaré hasta que muera

Considerada una de las escritoras y periodistas más queridas de México, Elena Poniatowska fue homenajeada este jueves en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por sus 90 años, festejo en el que políticos, artistas, periodistas y público en general la recibieron como una heroína nacional.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- La escritora y periodista Elena Poniatowska, quien celebra 90 años de vida, afirmó que aún mantiene el deseo de escribir y aseguró que seguirá trabajando hasta el día que muera.

“Hay muchísimos deseos de escribir más pero a los 90 años es difícil tener la energía, la fuerza que se tenía a los 21 años pero bueno yo sigo trabajando hasta que pueda, hasta que me muera. Sigo escribiendo los domingos un artículo de periódico”, dijo Poniatowska en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Poniatowska Amor, nacida en París el 19 de mayo de 1932, expresó su preocupación por el futuro de los jóvenes en México, pues dijo, ellos serán la próxima generación que trabajará por el bienestar de la nación.

“Lo que me preocupa es pensar el futuro de todos los jóvenes de México, los universitarios, los no universitarios pero en general los jóvenes, porque además yo tengo 10 nietos quienes también sigo con mucho interés con el deseo de que hagan algo por su país, que sean científicos, lo que ellos quieran ser”.

La escritora y periodista Elena Poniatowska Amor celebró este jueves sus 90 años de edad en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México con un llamado al Gobierno federal a que proteja a las mujeres del país, en un marco de un alta en feminicidios y desaparición de personas.

En medio de su festejo, la escritora y periodista cuestionó las acciones de las autoridades para enfrentar la lastimosa cifra de más de 100 mil personas desaparecidas en el país. “Lo que yo sí espero de mi Gobierno es la protección de las mujeres, sobre todo que ya no desaparezca la gente”, dijo. “Debería de haber una campaña de todos nosotros para evitarlos [las desapariciones]. Esto no es posible”.

Poniatowska hizo un llamado a hablar sobre las cifras de violencia en el país, ya que en el año pasado se registraron un total de 33 mil 308 homicidios dolosos. “Habría que hablar del asesinato y de feminicidios, eso es importantísimo”, resaltó, y sobre el papel del Estado en la escalada de inseguridad en México, consideró que no ha hecho lo suficiente para apoyar.

Elena Poniatowska reconoció el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que pese a su cargo, el mandatario mantiene el contacto con la gente, escucha y platica con el pueblo, además de que se interesa por la sociedad.

“Estoy totalmente de acuerdo con el primero los pobres de Andrés Manuel López Obrador y lo acompañé muchas veces en muchos acontecimientos a muchas reuniones de su campaña, muchas presentaciones en el Zócalo, él sigue con lo mismo, sigue saliendo viernes, sábados y domingos sigue yendo a distintas partes de la República para ver si se ha cumplido o cómo se ha llevado a cabo todo lo que él quiso hacer, era obvio que así iba a suceder porque es lo que más le interesa, la gente de México, hablar con ellos, escucharlos, detenerse en los caminos si hay un grupo esperándolos y escucharlos, es lo mismo que lo que hacía el general Cárdenas”.

Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor nació en París el 19 de mayo de 1932. Su padre, Jean E. Poniatowski, era descendiente de la realeza polaca y su madre, María de los Dolores Amor Escandón (conocida como Paula Amor), era hija de una adinerada familia mexicana exiliada tras el porfiriato.

Comenzó su carrera como periodista de sociales, pero pronto encontró su verdadera vocación en relatos sobre problemáticas profundas de México, como los estudiantes muertos en la masacre de Tlatelolco, las costureras fallecidas en el terremoto de 1985 o la población que vive en la pobreza. En 2013 fue galardonada con el Premio Cervantes, el más grande reconocimiento de la literatura hispanoamericana.

Ayer, durante el festejo por su cumpleaños 90 en el Palacio de Bellas Artes, Poniatowska dedicó palabras a sus dos grandes amigos fallecidos, los escritores mexicanos Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco.

“Fueron no solo mis compañeros de trabajo, sino mis amigos, comíamos juntos, desayunábamos fuera del trabajo y pues nació una amistad muy solida y además muy constructiva porque hablábamos sobre todo, del trabajo, del número de periódico que nos tocaba escribir, su aportación fue enorme yo tuve el privilegio de estar a su lado. Para mí fue una verdadera tragedia que murieran mis compañeros y mis grandes amigos que eran José Emilio Pacheco y Carlos Monsivais que eran más jóvenes que yo”d dijo la escritora en la entrevista.

Finalmente, Elena Poniatowska se dio tiempo para expresar su amor por México, país y la gente que la recibió desde hace 80 años.

“Ha sido enorme, yo ya tengo 90 años, han sido por lo menos 80 o 75 años de comulgar con un país muy luminoso al que yo amo. Siempre me interesó la suerte de gentes que quise o que yo veía que no tenían esa misma suerte, entonces yo quería saber cómo le hacían y cómo poder ayudar. Encontré muchas respuestas de vida, ejemplos extraordinarios que me han ayudado a mi misma a vivir a través del trabajo y la curiosidad, y sobre todo a través de la bondad de la gente que no me rechazaba que no me sentía como una enemiga o como alguien que podía traicionarlos, yo creo que al confianza es un elemento enorme. Fue acercarme a un mundo totalmente desconocido porque es muy difícil poder entrar a una cárcel, obtener el permiso, hablar con los presos y yo tuve esos privilegios gracias al general Martín del Campo muy comprensivo y muy generoso”.