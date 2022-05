Mamá de Nodal defiende al cantante y lanza fuerte mensaje tras polémica con Belinda

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Después de la nueva polémica en la que se vio envuelto Christian Nodal junto a su exprometida Belinda y su exsuegra, la mamá del cantante mexicano, Chrsty Nodal alzó la voz y defendió al intérprete de “Adios Amor“.

A través de sus redes sociales, Christy Nodal compartió una historias en Instagram dando su punto de vista sobre la acción que tuvo la mamá de Belinda al llamar “naco” a Nodal, por lo que dejó un contundente mensaje para ella.

“No es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos… esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, escribió en sus historias.

El mensaje se volvió viral casi de inmediato y aunque la mama de Nodal no etiqueto o mencionó a alguien en especifico, cibernautas comenzaron a relacionarlo con las últimas polémicas del cantante.

MAMÁ DE BELINDA MUESTRA SU DESCONTENTO CON NODAL Y CELEBRA COMENTARIO DISCRIMINATORIO

El pasado 17 de mayo, Belinda Schüll, mamá de la actriz, generó controversia luego de que la actriz compartiera un video en su cuenta personal de Instagram en el que aparece cantando con Lola Índigo en España y al que sus fans reaccionaron.

Un comentario de los que más destacó fue el que hizo una seguidora: “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”.

Lo que más llamó la atención fue que una de las personas que reaccionó a este comentario fue su mamá, contestando un emoji de manos aplaudiendo.

Posteriormente, en respuesta Nodal exhibiría a Belinda en redes sociales con una captura de pantalla de sus conversaciones por WhatsApp.

“Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal en Twitter y compartió una captura de pantalla del WhatsApp de una supuesta conversación con su exnovia.

Según la conversación, tras algunos minutos sin respuesta de su entonces prometido, la artista mexicana le dijo lo arrepentida que estaba de seguir en dicha relación.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022