El cambio climático incide en el sueño: mermaría hasta 58 horas por persona al año

Redacción Ciencia, 20 may (EFE).- El cambio climático no sólo tiene efectos a gran escala, sino que también puede tener una fuerte influencia en actividades cotidianas fundamentales como el sueño. Un equipo científico estima que para 2099 el alza de temperaturas podría mermar entre 50 y 58 horas de sueño por persona y año.

El estudio sugiere que en las noches muy cálidas, con más de 30 grados centígrados, el sueño disminuye una media de algo más de 14 minutos. La probabilidad de dormir menos de siete horas también aumenta a medida que suben las temperaturas.

In our new paper in @OneEarth_CP we analyze 10 billion sleep observations & find that warming nights are eroding human sleep globally & unequally, increasing the probability of insufficient sleep.

